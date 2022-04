Sigue en directo la rueda de prensa de Luis Rubiales tras filtrarse los audios que intercambió con Gerard Piqué

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol Española, comparece en rueda de prensa en directo tras el robo y la filtración de audios y documentos que intercambió con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. Sigue en directo la última hora de la comparecencia de Rubiales, que tendrá lugar en la ciudad deportiva de Las Rozas.

Luis Rubiales, rueda de prensa en directo

Qatar

«Yo he dicho que la noticia es falsa, no que lo hayan sacado es falso. Hay dos filtros. Hay que aprobarlo Qatar y nosotros. Esperemos hasta el final, pero no lo aprobaron. La noticia es falsa de mala fe porque se lo explicamos al periodista. Si la Federación ha pasado a 10 en transparencia gracias al equipo que tenemos. El contrato es ejemplar: es mucho dinero y labor social para Arabia Saudí. ¿Le parece bien que haya liga femenina, que entren las mujeres en igualdad con los hombres? La idea es ayudar a la sociedad. Ha habido una felicitación de la ONU por hacer el Mundial en Qatar. Tendría que haber una felicitación conjunta por lo logrado en Arabia Saudí».

Comisiones a Piqué

«Yo no le dije eso a Juanma (Castaño). Yo tenía un deber de confidencialidad. La pregunta era sabes si ha cobrado y le dije que no lo sé, que no sabía si había cobrado. Compliance lo he explicado antes sabía que había una relación entre Arabia Saudí y Kosmos»

¿Más posibles ataques?

«Cualquiera de ustedes no le parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de mandarlo a la prensa, porque tenemos información de que se ha intentado en diversos medios. Esto es una mafia, no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta, pero si lo que han hecho ya es gravísimo por qué no van a hacer otra cosa como meterme cocaína. Me siento violado, las imágenes de mis hijas están ahí, con amigas, con amigos… Me parece que hay una mafia y puedo asegurar que la gestión es impoluta».

Comisión a Real Madrid y Barcelona

«Vendemos los derechos de TV de la final de Copa en todo el mundo. Hay algunos países que se esperan a pujar cuando son los finalistas. Si hay derbi o Clásico la oferta multiplica en mucho las ofertas que hemos tenido ahora siendo otros dos equipos. Eso engrosa la gestión y repercutiría en el variable. ¿Se entiende que gano menos? No lo entiendo así. Nosotros no tenemos ni idea de quién va a jugar la final. Estadísticamente, hay 2,3,4 equipos que han ganado mucho más. Son cuestiones malintencionadas y son cantidades pequeñas dentro del salario. Si el fútbol español cree que tenemos que ir a otra estructura, el que sea fijo, yo no tenga ningún problema. El que más descansaría soy yo»

¿Es el presidente de la Liga el que está detrás?

«Por petición de mi abogado no voy a entrar»

Policía

«Aquí hay una mafia o delincuentes que intentan dañar mi imagen. El tema está ya bajo investiación policial»

Reparto

«El reparto es más benévolo con los clubes humildes que con el Real Madrid y el Barcelona si siguiéramos los criterios de la Liga»

¿Necesario llamarle para ir a la selección?

«Mejor que no me llamen porque el que me llama no va, a los hechos me remito. Tenemos un equipo excepcional. Mi obligación es tratar de proporcionarles las mejores herramientas. La gente del fútbol está escandalizada por estas mentiras. No he venido hablar de chascarrillos y si van por ahí tendrán las acciones correspondientes, yo he venido a hablar de la gestión de la Federación. Háganme preguntas o es que ya saben que el contrato es legal, ético, ¿cuál es el problema? ¿ensuciar por ensuciar? No tengo nada de lo que avergonzarme, estamos hablando de gestión, eso de chascarrillo es para otros programas que respeto profundamente, pero nosotros estamos en otro asusnto que es el fútbol español De estar a la cola de las grandes federaciones europeas, a estar liderando junto a la británica, a estar intentando organizar el Mundial, al final todo estos se lo van a cargar. Ya tienen mi versión, si he venido a hablar de un tema y me preguntas de chascarrillos es que el montaje es más grande de lo que yo pensaba…»

Petición de Piqué de ir a los Juegos

«Que igual aparece otro que me lo pidió también y no es Piqué. Fueron más lo que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe. Él anunció hace tiempo que no quería volver, era como mira a ver si… Hablé con Luis de la Fuente, pero para que él tomara las decisiones que tuviera que tomar. Eso es algo muy normal. Está visto que Luis tomó otra decisión, por lo que enchufe no existe. Ocurre, pero siempre actuamos con la misma honestidad, pero ya os digo que no es el único futbolista que me lo ha pedido»

Dimisión

«Si alguien es capaz de sacar información de mi teléfono, de manipular y sesgar artículos noticias, no me cabe ninguna duda de que yo estoy en el lado bueno. Soy un luchador, voy a seguir trabajando por el fútbol español. Las mentiras no pueden acabar con una buena gestión».

Palabras del CSD: «Ni ético ni estético»

El presidente del CSD dijo dos cosas. Una que respeto pero no comparto, ya he dicho que tenemos tres filtros y los pasamos todos. Puede que no le guste, lo respeto. Pero dijo una segunda cosa que estoy bastante de acuerdo y que es poco eficiante este tema. A mí me han robado esta información de mi teléfono. Yo no he autorizado a que se publique. Aquí hay un delito. Más allá de lo lega, cuestiones éticas, de comite ético, está todo superado».

A quién beneficia

«No voy a hablar de eso. Tú lo sabes igual que yo»

¿Es necesaria la presencia de un comisionista?

«Nosotros tenemos capacidad pero no llegamos a todos los sitios. Son necesarios, también trabaja con la Liga. Nosotros no llegábamos a Arabia Saudí, lo reconozco, pero una vez que la traen los que negocian con Arabia Saudí es la RFEF. Pero él podrá decir lo que quiera en un audio y luego es lo que acordamos nosotros con Arabia Saudí, porque ellos también negocian. .Si hay más futbolistas, sí los hay. Gerard Piqué transmite una idea sobre la marcha, de 25 millones, en lugar de 40, nosotros buscamos algo más armonioso. Si vas a jugar la Champions, la Liga, hay una diferencia entre los que cobran unos u otros de 40 millones de euros. En las competiciones de la Liga, la UEFA, la RFEF, también»

Interés por que Real Madrid y Barcelona estén arriba

«Mire la primera cuestión de El Cholo lo entiendo, si hubiera leído todo lo que ha salido también me habría escandalizado. Estoy abierto a hablar con él. En cuanto al salario lo he explicado de manera clara».

Rubiales responde a la prensa

A continuación, el presidente de la RFEF responde a los medios.

Da las gracias por el apoyo

«Lo he pasado mal, llamé a Piqué ayer porque estaba preocupado por que le salpicara a él, estoy preocupada por mi familia, por mis hijas. Yo no me merezco esto, mis hijas, mi familia no se merecen esto. Pero también he encontrado mucho confort estos días, ni cuando llegamos a las semifinales de la Eurocopa, nunca he recibido tantos mensajes de apoyo, de calor, de indignación. Quiero dar las gracias a la gente que está cerca de mí, al fútbol español, es un ataque contra el presidente pero también a la Federación, el fútbol está ahora más unido que nunca, muchas gracias»

Delitos

«Espero que puedan atrapar a quien ha hecho esto. ¿A quién beneficia esto? Soy un hombre de 44 años, de Motril, que baja con amigos quedamos a tomar algo… Soy un poco diferente al resto en otra cosa. No tomo alcohol, no fumo. Pero no puedo garantizar que me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero o que me metan algo en el dispositivo. Si hay quien está dispuesto a utilizar mensajes de esta manera, ¿de qué estamos hablando? »

Salario

“Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. Ni legales ni ilegales. Tengo una estructura salarial que propuso en la Asamblea el tesorero. Se propuso esta estructura por una razón: hay dos modelos. El modelo que hay en la Liga donde el presidente de la Liga que gana tres millones de euros tiene un salario fijo y otro variable. La liga negocia los derechos de televisión pero genera muchos menos ingresos que la Federación. El otro modelo que fue aprobado por la asamblea, fue que el fijo fuera menor y el variable fuera mayor. Me siento bien pagado, pero cuando llegué la Federación generaba 140 millones y ahora genera 400, y ese es un trabajo de mi equipo y mío. Pero esta fue la razón, de honestidad, que lo explicó el tesorero, para no encadenar a la RFEF con un salario muy elevado”.

Exige una rectificación

«Lo primero que vamos a hacer es exigir la rectificación de la noticia falsa. El titular de la primera noticia “Rubiales pactó con Piqué un pelotazo con la Supercopa de Arabia Saudí”. La relación económica era con Kosmos y Arabia, no pacté nada. La RFEF ni su presidente se han llevado nada, hemos actuado con honradez. No nos hemos llevado nada»

Contrato de Qatar y tema Andorra

«Hoy aparece el contrato de Qatar. Falso. Atendimos al periodista que ha publicado esto durante una hora y demuestra su mala fe. Le daba igual la verdad, que la verdad no te estropee un buen artículo. El contrato está sujeto a una condición, es un acuerdo que se quedaría en unos 33 millones de euros que tenía que ser validado por un órgano en un tiempo y no lo validaron. No se perfeccionó la oferta. El tema del Andorra hubo una circular, se podía presentar todo el que quisiera, el único equipo que pujó fue el Andorra, pujó otro también en la Comunidad Valenciana y uno de Castilla y León pero que jamás realizó la transferencia»

La RFEF no paga nada a Kosmos

«Este medio vuelve a mentir sin ningún pudor al decir que el comité ético nos dice que hay un conflicto en acudir a Arabia. Nos propuso ir, conocía que estábamos trabajando en proyectos sociales como la liga femenina que se ha creado gracias a las RFEF. Antes de ir nosotros no había ni baños para mujeres en los estadios, antes se sentaban apartadas, ahora gracias al acuerdo de la RFEF ha cambiado. Algunos lo quieren manchar, para deslizar que aquí hay lo que no hay, con mal estilo. Lo del comité ético, por tanto, es también falso. Han manipulado el artículo sesgando los dos primeros artículos diciendo que se prohíbe justo lo que se permite. Han sesgado el artículo. Es que la RFEF, Kosmos y Piqué no están en esta situación. La RFEF no paga nada a Kosmos. Quien paga a Kosmos es Piqué»

Piqué

«Si la relación económica es con Arabia y Kosmos, no hay ningún tipo de conflicto de competencias. Punto y final, lo demás es un debate de usted. Que también que estamos hablando de un conflicto ético cuando me han sacado la información de aquí (móvil), que aquí tengo las fotos de mis hijas y las conversaciones con mis amigos»

“El acuerdo es legal”

«Ya se ha demostrado y publicado que el acuerdo es legal. En el plano ético, en el conflicto de intereses que pueda haber. Cada uno tiene su propia ética, pero en la RFEF no nos regimos por la ética del presidente, tenemos nuestros propios filtros y hemos pasado todos»

¿Cómo se gestó el acuerdo con Arabia Saudí?

«Nos proponen cambio de formato, en la campaña electoral ya propuse yendo por vestuarios, clubes… Cuando vienen y nos lo plantean, digo “estamos alienados, hemos tenido la misma idea”. Al principio hablaban de Estados Unidos, Arabia Saudí, nosotros hemos hablado con Qatar, China, incluso con algún país de África. Cuando vienen con algún tipo de negocio, decimos que la comisión la tendrá Kosmos con Arabia Saudí. La RFEF no pagará ni un solo euro”

El contrato ya no está en vigor

¿A quién le beneficia todo esto? Yo lo sé y ustedes también lo saben. Pero vamos a ceñirnos a la Supercopa. No me ha generado ninguna sorpresa pero todo lo que se ha hecho se ha comunicado. Para empezar la primicia de este contrato está desfasado. Ya no es el que está operativo.

«Avalanchas contra mi persona»

“Son cuatro años los que llevo al frente de la RFEF, ya de antes he sufrido muchos ataques. No he tenido ni una sola semana donde no haya continuos ataques, querellas, avalanchas contra mi persona o mi institución. Me presenté a las elecciones con la acusación de haber agredido a una señora. Gané el juicio, se demostró que tenía razón, pero muy pocos medios lo publicaron”

Toma la palabra Rubiales:

«Buenos días, bienvenidos a la Ciudad del Fútbol, tanto a los medios de comunicación, también a la gente del fútbol que han querido acompañar en un día complicado por la meteorología. Lo primero que quiero decir por todas las falsedades que se están diciendo y tengo también un enfado importante por que se esté dando importancia a las falsedades y no a que se me haya sustraído mi móvil de manera ilegal. Era importante hacer una gestión con Arabia Saudí para que nos dejaran hablar porque tenemos un contrato de confidencialidad. Ayer tuvimos la autorización por la tarde. Hoy voy a tener que demorarme más porque pocas o ninguna son ciertas»

El presidente de la RFEF habla para los medios:

A las 10:30 horas, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, comparece ante los medios para explicar su versión sobre los audios con Gerard Piqué sobre la Supercopa de España en Arabia Saudí.

El presidente de la RFEF rompió su silencio en OKDIARIO tras la filtración de unos audios relacionados con la Supercopa de España tras el hackeo de su teléfono móvil y explica que siempre ha actuado «de manera honesta» y que su «gestión al frente de la Federación es impoluta».

Piqué defiende a Rubiales

Gerard Piqué se defendió de las acusaciones contra el tras la filtración de unos audios sobre los acuerdos por la Supercopa de España y defendió su inocencia y la de Luis Rubiales. «¿Qué conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?».

El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha denunciado que todos los comentarios vertidos contra él tan sólo buscan «tirar mierda» y explicó que su empresa, Kosmos, también estudió propuestas para «hacer la Supercopa en Estados Unidos y Catar».