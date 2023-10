Luis de la Fuente no se moja con el caso Ramos

Luis de la Fuente no se mojó sobre el caso Sergio Ramos justo antes de asistir al ‘día del entrenador’ en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. El seleccionador español volvió a ser preguntado por el camero y con una sonrisa en la cara no quiso mojarse sobre el tema y «huyó» de la pregunta del periodista.

«Por favor, déjalo», contestó Luis de la Fuente entre risas tras ser preguntado por Sergio Ramos en Valencia. El seleccionador nacional no se mojó con el tema Ramos. También afirmó que estará este sábado en el Olímpico de Montjuic para presenciar en directo el Clásico entre Barcelona y Real Madrid.

Sergio Ramos y Luis de la Fuente se reunirán en las próximas semanas para acercar posturas con un posible regreso a la selección española en el horizonte, tal y como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. El central del Sevilla podría entrar en la próxima lista de España de cara a los duelos de la clasificación para la Eurocopa 2024 que disputará el próximo 16 de noviembre ante Chipre y el 19 del mismo mes ante Georgia en Valladolid.

«Sergio Ramos y Luis de la Fuente van a hablar en las próximas semanas. Creo, lo que tengo entendido, no fue un no volverás a la Selección nunca tajante. Fue un de momento no cuento contigo», adelantó Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones el pasado lunes.

Luis de la Fuente habló en OKDIARIO

Luis de la Fuente se pronunció sobre el posible regreso de Sergio Ramos a la selección española en una entrevista concedida a este periódico el pasado 11 de noviembre. El seleccionado dejó claro que el jugador del Sevilla no tenía las puertas cerradas a su regreso al combinado nacional, pero que si no regresaba a una convocatoria tampoco pasa nada.

«Yo creo que Ramos se despidió. Pero, dicho esto, aquí no tiene las puertas cerradas nadie. Aun así hay que respetar que si no viene tampoco pasa nada, que lo hagamos con total naturalidad. ¿Que un día puede estar? Pues no lo sé, pero si otro día no está, pues que se entienda con total normalidad y naturalidad», afirmó en declaraciones realizadas a este medio días antes de los partidos de clasificación del pasado parón de octubre ante Escocia y Noruega.

Sergio Ramos se pronunció en Sevilla

Sergio Ramos se pronunció en la zona mixta del Sánchez Pizjuán sobre su posible regreso a la selección española. El camero dejó claro su ilusión por volver tras la derrota del Sevilla frente al Arsenal en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

«Yo vine aquí con una idea muy clara, que es dar todo lo máximo que tengo y dar mi mejor nivel en el Sevilla. Y con eso soy feliz. Es cierto que la selección, todo el mundo lo sabe, la ilusión que me haría volver y eso no depende de mí. Lo que depende de mí es dar mi mejor versión, pero es algo que está ahí. Son otros los que tienen que decidirlo», afirmó Sergio Ramos en la zona mixta del Sánchez Pizjuán.

«Yo sigo con esa esperanza y con la esperanza de seguir dando todo con mi equipo que es lo mejor para mostrarse. Poco a poco voy encontrándome bien, acumulando minutos y me voy sintiendo en mi mejor estado de forma», continuó Sergio Ramos tras la derrota del Sevilla frente al Arsenal.