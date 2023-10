Villa también quiere a Sergio Ramos en la selección: «Está a un nivel fantástico»

Sergio Ramos está rindiendo a un altísimo nivel y su nombre suena con fuerza para volver a la selección española. Aunque Luis de la Fuente no le ha llamado por el momento, son muchos los abogan por el regreso del camero a La Roja. El último en hacerlo ha sido David Villa, ex delantero de Barça, Atlético y Valencia, que habló sobre la situación de su «amigo» Sergio Ramos, al que ve «seleccionable» por el combinado nacional por el gran rendimiento que está mostrando sobre el terreno de juego.

«Está a un nivel fantástico, siempre hace las cosas bien pese a la edad que tenga, tendrá que decidir el seleccionador», zanjó David Villa al ser preguntado por el posible regreso de Sergio Ramos a la selección. Hace unos días, en la rueda de prensa posterior a conocer la última convocatoria de España, el seleccionador Luis de la Fuente dejó claro que el central del Sevilla no tiene cerradas las puertas de la selección.

De hecho, Eduardo Inda, director de este periódico, adelantó el pasado lunes en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones que el seleccionador se reuniría con Sergio Ramos en los próximos días: «Sergio Ramos y Luis de la Fuente van a hablar en las próximas semanas. Creo, lo que tengo entendido, no fue un no volverás a la Selección nunca tajante. Fue un de momento no cuento contigo».

Cabe recordar que el ex futbolista del Real Madrid ya expresó tras el partido de Champions contra el Arsenal su deseo de volver a defender la camiseta del equipo nacional, con la que ya ganó dos Eurocopas y un Mundial. «Es cierto que la selección, todo el mundo lo sabe, la ilusión que me haría volver y eso no depende de mí. Lo que depende de mí es dar mi mejor versión, pero es algo que está ahí. Son otros los que tienen que decidirlo», dijo. «Yo sigo con la esperanza de volver a la selección», agregó.

Villa y el Clásico

Respecto al Clásico, David Villa resaltó que confía en que se vea un gran partido y se hable de fútbol al término del choque: «Me gusta hablar de fútbol, espero que se vea un gran partido y se hable de eso después. Espero disfrutar de un gran Clásico», afirmó el asturiano en el evento ‘El fútbol, maravillosa excusa para encontrarnos’ organizado por Mahou con motivo del Clásico, a la vez que dijo que espera que el ‘caso Negreira’ no influya en el arbitraje del encuentro.

El ex futbolista lamentó que «siempre» haya «polémicas en torno a los árbitros», pero admitió que «son humanos y tienen un trabajo muy complicado», por lo que «hay que apoyarles siempre». «Que cuando acabe un partido se hable de fútbol y no de polémicas arbitrales o institucionales. Igual soy un viejo romántico…», ironizó.

Preguntado por el nivel de ambos equipos antes del duelo, Villa aclaró que «importa poco cómo vengan», así que no ve «un favorito claro». «Los dos están en un momento muy bueno, en la parte alta. Llegan en un buen nivel. Ojalá el que decante el Clásico sea un jugador del Barça», dijo.

Villa quería que Bellingham fuera al Barça

«No creo que lo vaya a definir un solo jugador. Tuvimos a los mejores, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, y aún así había otro definía el Clásico. Bellingham es el nombre propio en el Real Madrid, en el Barça, Lamine Yamal por su juventud. Pero, al final, se decantará por cómo esté plantado cada equipo en el campo», analizó el ex jugador del FC Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid.

Precisamente, Villa reveló que le «hubiera gustado» que Bellingham «hubiera ido al Barça», aunque está «feliz» porque su fichaje es «muy importante para LaLiga», por su «talento» e «irrupción». «Futbolísticamente, lo estoy disfrutando muchísimo», dijo.

Aunque, el asturiano confesó que tiene «predilección por Gavi» en el Barça. «Es muy completo, técnicamente es una maravilla verle jugar. Y no tiene problema en ir al suelo o meter la cabeza en una situación dividida. A nivel competitivo, es una bestia», elogió.