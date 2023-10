Leyendas de España celebró un acto en Sevilla horas antes de que España y Escocia se midan en el estadio de La Cartuja. Internacionales absolutos de distintas épocas se dieron cita en un evento donde también asistieron jugadores de las escuelas del Betis y del Sevilla. OKDIARIO no se lo perdió y habló con algunos de esos futbolistas, como fueron Nolito, Capi y Diego Tristán, que hablaron de la Selección y Sergio Ramos.

Todos ellos reconocieron la mejoría de la selección española de Luis de la Fuente y hablaron de la ausencia de Sergio Ramos. «Si sigue con el nivel que tiene en el Sevilla, irá con la Selección de nuevo. Si fuera seleccionador le llevaba con los ojos cerrados, pero es una opinión mía», reconocía Nolito, que se retiró del fútbol hace unas semanas.

«Tenemos una selección española muy joven, pero tiene que dar igual la edad. Hay que aprovechar a todos los jugadores que están en forma para hacer un equipo de jóvenes y veteranos», explicó un Capi que también ve a Isco «muy seleccionable».

Por último, Diego Tristán aseguró que el que «debe contestar es Sergio». «Es algo muy personal. Sevilla quiere que todos los jugadores puedan estar con la Selección», añadió el que fuera delantero de Deportivo y Mallorca, entre otros. Además, dejó claro que «España tiene mimbre suficiente para parar a Haaland y a cualquier futbolista».

De la Fuente habla de Sergio Ramos en OKDIARIO

Luis de la Fuente atendió a OKDIARIO en una entrevista concedida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la concentración del combinado nacional y habló del futuro de Sergio Ramos con la selección española. El actual jugador del Sevilla llegó a comunicar que dejaba España y la Federación le hizo un vídeo despidiéndole, pero tras regresar a la Liga se volvió a activar la posibilidad de que la integre.

«Yo, lo que creo es que hay que respetar siempre a los jugadores que son convocados. Para mí, los jugadores que están ahora mismo son los mejores futbolistas que pueden estar en este momento con nosotros», explica Luis de la Fuente al ser preguntado si Sergio Ramos sigue teniendo abiertas las puertas abiertas de la selección española.

«Yo creo que Ramos se despidió. Pero, dicho esto, aquí no tiene las puertas cerradas nadie. Aun así, hay que respetar que si no viene tampoco pasa nada, que lo hagamos con total naturalidad. ¿Que un día puede estar? Pues no lo sé, pero si otro día no está, pues que se entienda con total normalidad y naturalidad», añade.

Navas lo tiene claro

Jesús Navas atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo contra Escocia y al ser preguntado por Sergio Ramos fue contundente en su respuesta: «Sergio me ha dicho que quiere volver a la selección, es su sueño y sí le gustaría. No he hablado hoy con Sergio sobre si estará aquí o estará afuera mañana (jueves) en el partido. Tenemos un partido muy importante y ojalá disfrutemos de él».