Luis Enrique se niega a responder a una pregunta sobre Mbappé de ‘El Chiringuito de Jugones’

Luis Enrique se negó este sábado a contestar una pregunta sobre Mbappé del ‘Chiringuito de Jugones’, que quiso saber cómo ve al jugador francés en la eliminatoria de Champions ante el Barcelona. El técnico español no quiso hablar del futbolista del PSG.

Dani de Marcos, periodista de ‘El Chiringuito de Jugones’, preguntó a Luis Enrique sobre la eliminatoria de Champions ante el Barcelona y especialmente por la figura de Kylian Mbappé. «¿Qué porcentaje de la eliminatoria tiene Mbappé en sus botas si está acertado como contra la Real Sociedad?», preguntó

Tras varios segundos en los que pensó qué contestar, el técnico asturiano explicó que le habían puesto «muchos supuestos» en esa pregunta para después pasar «felicitar» al periodista porque «está muy bien formulada la pregunta para intentar llevarte a tu terreno».

La contestación de Luis Enrique a ‘El Chiringuito de Jugones’

Tras ello Luis Enrique añadió que ‘El Chiringuito de Jugones’ era «territorio comanche, territorio enemigo»: «Si empiezas con ‘Chiringuito’ y ‘Jugones’ eso es territorio comanche, territorio enemigo». Eso sí, justo después el entrenador del PSG añadió al instante que «territorio enemigo no porque no tengo enemigos, soy súper querido por todos los medios de comunicación».

«Te voy a llevar a mi terreno… hay tantos supuestos que todo puede pasar y lo que tenga que pasar, pasará», finalizó Luis Enrique en la respuesta a esta pregunta del periodista de ‘El Chiringuito de Jugones’.

🚨🐢PURO LUIS ENRIQUE hablando sobre MBAPPÉ: 🤣"Los de @elchiringuitotv me queréis llevar a vuestro terreno…" 🗣️@Dani_demarcos pic.twitter.com/NxdZ5ZtpK4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2024

Esto ocurrió en la rueda de prensa previa al partido del París Saint-Germain de Ligue 1. El equipo parisino juega este domingo a partir de las 20:45 horas ante el Montpellier con la duda de si Mbappé jugará de inicio o si completará todo el duelo después de que en la competición doméstica haya sido cambiado en varias ocasiones.

La eliminatoria ante el Barcelona

Analizando la eliminatoria ante el Barcelona, Luis Enrique bromeó con el enfrentamiento contra el que fue su equipo. «Volvemos a España y a Barcelona que es sin ningún lugar a duda un sitio muy especial para mí», dijo el ex seleccionador español. «Muy bonito, mucho morbo, estoy muy contento», añadió el técnico.

Tras decir que «vuelvo a casa, como en Navidad» Luis Enrique recordó que «nunca hemos ganado la Liga de Campeones» y «ese será nuestro objetivo y no sé si habrá un club con más ambiciones que nosotros».

Cabe recordar que el asturiano era el entrenador del Barcelona cuando al París Saint-Germain le remontaron el 4-0 en el año 2017, el famoso 6-1 con el escandaloso arbitraje de Aytekin. Ahora Luis Enrique dice que esa remontada no valió para nada: «Lamentablemente esa remontada no sirvió de nada. La Juventus nos eliminó luego, por lo que no fue el partido más especial de mi carrera. Recuerdo el 4-0 y el 6-1. Es parte de la historia, estoy muy orgulloso de ello. No cambiaré nada en mi carrera»-

Por su parte, Luis Enrique reconoció que su ladro del cuadro en Champions (con Barcelona, Atlético y Borussia Dortmund) es más fácil que el otro (donde están Real Madrid, City, Bayern y Arsenal): «El sorteo tiene dos partes. Tendremos que demostrar que merecemos llegar más lejos en el campo. Los favoritos están en la otra parte de la tabla».