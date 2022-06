Luis Enrique: «Hoy nadie me pregunta por Eric y ha estado imperial»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la victoria de la selección española ante la República Checa en La Rosaleda. Con este triunfo y la derrota de Portugal en Suiza, el combinado nacional ya es líder de su grupo de la Liga de las Naciones. El seleccionador aseguró que está «satisfecho» con el papel del equipo en estos cuatro partidos.

Balance

“Estoy satisfecho. El rival ha demostrado que sabe defender muy bien encerrado en su campo, pero también en nuestro campo. Hemos estado bastante bien. En la primera parte nos ha faltado posicionamiento. Teníamos la sensación de que en cualquier momento que superáramos la presión tendríamos posibilidades. Luego, el ambiente ha sido extraordinario. Felicito a la afición de Málaga. Somos líderes después de estos cuatro partidos con lo difícil que es jugar en estas fechas, hemos repartido minutos, no hemos sido inferiores a nadie, por lo que estamos muy contentos”.

Unai Simón

“Me falta analizarlo con tranquilidad. Ellos nos han generado situaciones de uno contra uno y Unai ha estado bien la toma de decisiones. Nos aporta mucha tranquilidad en el juego aéreo y creo que ha hecho muy buen partido”.

Gavi

“Es un mensaje para todos, ya que todos pueden mejor dentro y fuera. La parte interesada la cogió en el momento adecuado. El Gavi de dentro del terreno de juego es imposible que alguien no disfrute. Juega como nadie”.

Septiembre

“Vamos a ver lo mismo. Yo os animo a que preguntéis a los rivales a ver qué os dicen. Uno se siente muy a gusto cuando el rival te reconoce que es difícil. Preguntar si estamos entre las candidatas. Vamos a competir”.

Asensio

“Es un caso que siempre que ha jugado y estaba en disposición le he convocado. Luego hay situaciones como está. No hay dudas. Él sabe que nos gusta. Desde que ha llegado lo hemos visto porque aporta en ataque y en defensa. El hándicap es que alguno que no está aporta cosas parecidas. Me gusta su perfil. Ha estado muy bien ofensivamente con y sin balón. Es importante jugar en el club, pero si conmigo funciona encantado. Ha estado muy bien. Como Iñigo, Rodri, Eric ha estado imperial, ¿nadie pregunta por él hoy?, Morata… Me ha gustado todo”.

Los centrales

“Me ha gustado todo. En la segunda parte lo hemos arreglado. Tenemos tendencia a querer ir antes de tiempo y lo primero es ir a no perder el balón. A veces aceleramos jugada y eso ante rival como este te lleva a correr. Ha sido un partido luchado y trabajado ante un equipo de alto nivel”.

Momento del equipo

“Eso lo hemos tenido en cuenta. Por eso hemos repartido minutos. Sólo Busquets ha pasado de 200 minutos. El resto nos ha dado lo que necesitábamos. Estamos donde estamos por nuestro nivel y contentos por todo”.

Laterales

“Yo creo que han jugado muy bien. Dani lleva menos tiempo con nosotros y tiene menos hábito que Azpilicueta. Siempre compite. En la izquierda tenemos a Gayá que no ha venido”.

Dudas o ilusión

“Eso depende de vosotros. En Málaga lo tenían clarísimo. Los porteros están para salvarnos. La afición ha estado soberbia desde el inicio. Si os sumáis maravilloso. Para nosotros es más fácil jugar así”.

Certezas

“Tengo las mismas certezas antes que ahora. Éramos segundos a tiro de Portugal. No pueden cambiar mis certezas por unos partidos a final de temporada. No tengo dudas Hay que esperar a septiembre. Esperamos ser los primeros que nos clasificamos en dos fases finales seguidas”.

Celebración tras el partido

“Es improvisado, pero si se convierte en algo rutinario sería maravilloso. Nos alegramos de poder dar una alegría a la afición de Málaga. Han dado la vuelta para reconocer ese apoyo”.