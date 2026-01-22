Lucas Hernández vuelve a protagonizar un escándalo en Francia: denunciado por trata de personas

El nombre de Lucas Hernández vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial y mediática en Francia. El futbolista del Paris Saint-Germain ha sido denunciado junto a su pareja, Victoria Tray, por un presunto delito de trata de personas y empleo ilegal que ha confirmado la fiscalía de Versalles, una acusación de extrema gravedad que se encuentra ya bajo investigación judicial.

La denuncia ha sido presentada por una familia colombiana compuesta por dos adultos y tres menores de edad. De acuerdo con su relato, los denunciantes habrían trabajado para Lucas Hernández y su pareja entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 en el domicilio del jugador. Durante ese periodo, aseguran haber desempeñado múltiples funciones, entre ellas tareas de limpieza, cocina, cuidado de niños, labores de portería e incluso trabajos relacionados con la seguridad de la vivienda.

Según la acusación, durante la mayor parte de ese tiempo no existió un contrato laboral formal que regulara su situación. La familia sostiene que solo en el último mes de la relación profesional se habrían firmado documentos laborales, una circunstancia que su defensa interpreta como un intento de regularizar de forma tardía una situación que, hasta entonces, carecía de amparo legal.

La abogada de los denunciantes, Lola Dubois, ha sido especialmente contundente en sus declaraciones. La letrada afirmó que sus representados habrían trabajado jornadas de entre 70 y 84 horas semanales, sin días de descanso ni vacaciones, y percibiendo una remuneración aproximada de 2.000 euros mensuales. A su juicio, estas condiciones supondrían una vulneración grave de los derechos laborales y un aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de la familia, llegando a calificar la situación como cercana a la «esclavitud moderna».

La investigación, abierta por la fiscalía de Versalles, trata de esclarecer si los hechos denunciados pueden encajar en delitos de trata de seres humanos y empleo ilegal, un marco penal especialmente sensible en Francia. El Ministerio confirmó la apertura de diligencias tras la denuncia, aunque por el momento no se han hecho públicas más actuaciones ni se ha adoptado ninguna medida cautelar conocida.

Ante la repercusión del caso, Lucas Hernández y Victoria Tray emitieron este miércoles un comunicado conjunto para rechazar de forma tajante las acusaciones. En el texto, difundido a través de las redes sociales del futbolista, ambos negaron haber actuado con “intención maliciosa” o al margen de la ley. “Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino”, comienza el escrito.

En la misma nota, el jugador del PSG y su pareja aseguran que las personas denunciantes compartieron su vida «con respeto y dignidad» y que siempre creyeron en su palabra cuando les indicaron que estaban en proceso de regularizar su situación administrativa en Francia. «Las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio», añadieron.

El comunicado insiste en que»“esta confianza ha sido traicionada» y sostiene que tanto Hernández como Tray habrían sido manipulados mediante «narrativas cargadas de emoción y falsas promesas». En ese sentido, subrayan que «nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada».

La pareja también mostró su malestar por la dimensión pública que ha adquirido el asunto. «Lo que hace esta situación aún más angustiosa es ver cómo un acto de confianza y humanidad se transforma en ataques y acusaciones públicas», señala el texto, en el que se recalca que el caso se resolverá «a través de los canales legales apropiados, donde prevalecen los hechos, no las historias que circulan en redes sociales». El comunicado concluye con una petición clara: «Exigimos decencia, moderación y respeto. No participaremos en especulaciones ‘online’».

El comunicado íntegro de Lucas Hernández

«Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino.

Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad.

Las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio.

Esa confianza ha sido traicionada.

Desafortunadamente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca actuamos con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada.

Lo que hace esta situación aún más angustiosa es ver cómo un acto de confianza y humanidad se transforma en ataques y acusaciones públicas. Esta experiencia ha sido profundamente dolorosa para nuestra familia.

Este asunto se está tramitando ahora a través de los canales legales apropiados, donde los hechos, y no las narrativas que circulan en redes sociales, tienen su lugar.

Hacemos un llamado a la decencia, la moderación y el respeto. No participaremos más en especulaciones en línea.

Lucas Hernández y Victoria Triay».