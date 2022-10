Julen Lopetegui se despidió del Sevilla de forma oficial en un emotivo acto institucional celebrado un día después de que el club hispalense confirmara el cese del entrenador vasco. Jorge Sampaoli, cuyo fichaje se cerró con el técnico español aún en el banquillo, será su sustituto y su fichaje será oficial en las próximas horas.

Huellas en el corazón

«Voy a coger un poco de aire y de fuerza para tratar de expresar lo que tengo en mi cabeza y en mi corazón. Uno cuando ve el vídeo se da cuenta de que el fútbol te castiga mucho, éramos mucho más jóvenes. Hemos entregado una parte de nuestra vida. 24 horas cada día de la semana en cuerpo y alma. Eso desgasta, pero deja huellas en el corazón».

Monchi

«Estoy muy agradecido de ese día que viniste a Madrid y comimos, acuérdate que pagué yo, y que me convenciste de que era un proyecto muy bonito. Nacía algo nuevo y que entre todos podíamos construirlo».

Agradecimientos

«Agradecimiento también al Presidente y a todo el consejo. A todos los trabajadores del club y me llevo lo mejor que uno se puede llevar: el reconocimiento y la amistad de muchos de vosotros. El respeto de los jugadores y de mi afición».

Sevilla

«Creo que soy un elegido por haber podido vivir todos estos momentos. Siempre va a ser mi club. No me queda otro reconocimiento que no sea agradecer».

Revertir la situación

«No tengo ni una sola duda de que el equipo va a revertir la situación. Con pequeños retoques y cuando vuelvan muchos jugadores al nivel… el equipo va a estar donde tiene que estar. Lo veré y estaré muy orgulloso. Muchas gracias de corazón. Aquí tenéis un amigo para siempre».