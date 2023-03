Lo nunca visto en Moto3: Dani Holgado fue arrollado mientras celebraba la victoria

Tremendo susto el vivido en la carrera de Moto3. Concretamente, a la conclusión de la misma después de que los pilotos pasaran la línea de meta. Ahí, Dani Holgado, tras llevarse la victoria, freno en seco y fue arrollado por detrás por Kelso, que salió despedido tras el impacto.

Todo ocurrió una vez finalizada la carrera. Dani Holgado se llevó la victoria en la primera carrera de Moto3 y tras el delirio, frenó en seco pocos metros después de pasar la línea de meta. Por detrás llegó un Joel Kelso que se despistó al quitarse la visera e impactó contra el piloto español saliendo despedido por los aires. Por fortuna, el accidente se saldó sin grandes consecuencias.

An incident you never want to see after the flag

Hopefully both @joelkelso66 and @daniholgado96 are all OK 🤞#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/jZcvZpF4JE

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2023