Una leyenda del United explota y sale en defensa de Casemiro: «¡Cállate, estás diciendo tonterías!»

Casemiro volvió a ser suplente en la histórica derrota del United en ante el Manchester City y después de la hecatombe sus reiteradas suplencias se han convertido en cuestión de estado en Manchester. Algunas voces autorizadas se han levantado contra Ten Hag por no contar con el fichaje estrella del club inglés en esta temporada, entre ellas la de Rio Ferdinand, leyenda del club de Old Trafford.

«¿Que Casemiro no ha demostrado su calidad? Cállate, estás diciendo tonterías. Casemiro está recibiendo las sobras. Fue el MVP en la final de la Champions hace unos meses y esa fue la quinta Liga de Campeones que ganó. En el Real Madrid, fue el ancla. Aquí le han dado las sobras», afirmó Rio Ferdinand en un tertulia en la que se puso en cuestión el rendimiento de Casemiro en su primer mes en Manchester.

El ex central del United también aseguró que: «No se le puede juzgar. Está acostumbrado a recibir el balón y a tener cinco opciones. Una de ellas es Modric, otra es Benzema, otra es Toni Kroos. Ahora, mira hacia arriba y no tiene las mismas opciones, así que necesita tiempo».

Las palabras de Ferdinand en el programa de YouTube Vibe with FIVE llegan después de otra suplencia de un Casemiro al que Ten Hag no le está dando oportunidades después de que el United pagara alrededor de 80 millones por sus servicios al Real Madrid. El entrenador holandés dejó claro hace unas semanas que entraría en el equipo poco a poco pero los datos son palmarios. El brasileño desde que debutara ante el Southampton en Premier League el pasado 28 de agosto sólo ha disputado un partido como titular.