La lección de la waterpolista Paula Leitón tras recibir ataques por su físico: «Quiero a mi cuerpo»

Paula Leitón es una de las deportistas que acaba de ganar el oro con España en los Juegos Olímpicos. Jugadora de waterpolo, Leitón es una de las integrantes del equipo español que tan brillantemente ganó la competición en París, derrotando a Australia en la final y colgándose el oro por primera vez en su historia. De 24 años, Leitón, que juega en la posición de boya, se ha enfrentado a durísimas críticas por su físico.

Varios aficionados, al ver a la catalana jugando al waterpolo, arremetieron contra ella por su físico. Ella, lejos de cabrearse, dio toda una lección a todas estas personas. «Sé como es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte», comentó Paula Leitón, jugadora del Club Natació Sabadell y que también estuvo en la selección española en Tokio 2020, donde ganó una plata.

«Acabo de ganar un oro olímpico, me dan igual los comentarios», añadió Paula Leitón, que celebró el triunfo en París con una bandera de Extremadura, ya que su familia es de la localidad pacense de Higueras de Vargas. Pese a todos los ataques que ha recibido por su físico, ella se lo toma con tranquilidad y también no cae en la trampa de todos estos individuos que arremeten contra ella por su físico. «Estas palabras en 2016 me habrían impactado de otra manera, pero ahora estoy orgullosa de mi trabajo», explicó la jugadora de waterpolo femenino.

La alegría de Paula Leitón por ganar el oro olímpico

Sin embargo, Paula Leitón también quiso mandar un mensaje de concienciación sobre este asunto. «Si tienen que seguir con estos comentarios que piensen un poco en las personas a las que puede hacerles daño. A mí no me afecta, pero a alguna niña quizás sí», explicó la campeona olímpica con España.

Ella se quiso centrar en todo momento en la victoria que lograron el pasado sábado en La Defensa Arena, el recinto en el que se jugó esa final de waterpolo femenino. «Después de tantos intentos, por fin nos lo llevamos a casa», dijo Paula, que aseguró tener «el corazón lleno», un corazón «lleno de emociones, de felicidad por haber podido» colgarse «este metal en el cuello» que tanto había «esperado».

«Todos confiaban en nosotras, todos teníamos el mismo objetivo. No teníamos presión por ganar el oro, sólo sentíamos el empuje. Todos empujábamos, remamos hacia el mismo objetivo y el resultado es el de hoy», dijo Paula Leitón, que elogió al waterpolo español por ganar esa medalla de oro: «Esta medalla es futuro, futuro el que tiene el equipo y futuro para que todas las niñas vean que es posible que con trabajo se llega y se puede soñar siempre».