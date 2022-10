Laporta: «La eliminación en la Champions nos costará entre 25 y 35 millones»

Joan Laporta ha puesto cifras a las pérdidas económicas a las que deberán hacer frente por la probable eliminación de la Champions League. El presidente del Barcelona ha estimado que se esfumarán entre 25 y 35 millones de euros si el Inter le gana al Viktoria Plzen. Además, ha realizado una defensa cerrada de Xavi Hernández, se ha referido al Clásico como una oportunidad de olvidar la decepción europea y no ha cerrado la puerta a reforzar al equipo en el mercado de invierno.

Quejas por los arbitrajes

«No esperaba estar así a estas alturas de temporada. Hemos hecho todo lo posible este verano para tener un equipo ultracompetitivo y nos encontramos ahora en esta situación que viene dad por distintos factores: un grupo muy complicado, un penalti que nos pitaron en Múnich, lo que pasó en Milán, que fue escandaloso… No me gusta ir de víctima, pero no me gustaron esos arbitrajes. En Milán nos anularon un gol que era y no nos pitaron un penalti. Yo hice la correspondiente reacción con UEFA, pero no se puede hacer nada más. Hay que mirar hacia adelante».

Confianza en Xavi

«Sigo teniendo la misma confianza en el equipo y el cuerpo técnico. El equipo está en construcción y queda hacer unos ajustes que se harán, pero sigo teniendo plena confianza en el cuerpo técnico encabezado por Xavi y también en los jugadores, que son muy buenos. La plantilla es para competir con los grandes clubes europeos. En el campo del Bayern vimos la diferencia con otras temporadas, pero tuvimos la mala suerte de que en cinco minutos nos ganaron el partido. Xavi es una persona excelente y un gran entrenador. Estoy seguro de que nos dará muchos éxitos. Le pido a los aficionados que sigan creyendo y sobre todo que den su apoyo a Xavi porque el entrenador necesita el calor y la confianza de todos nosotros. Y se lo vamos a dar. Después de los partidos tengo la costumbre de bajar al vestuario a ver a Xavi. Le vi triste, tocado y dolido, y eso me afectó. Estábamos todos afectados. Pero él tiene una virtud que no conozco que nadie más tenga: una vez que está en una situación complicada inmediatamente ve la parte positiva y eso es algo que me gusta mucho de Xavi».

Agujero económico por la Champions

«Hoy lo hemos comentado en el comité ejecutivo. Tiene un impacto económico en caso de eliminación de entre 25 y 35 millones, pero hay otras formas de compensarlo. En ello está trabajando el departamento comercial buscando nuevos patrocinios. El impacto neto será muy inferior del impacto total por caer en la Champions».

Defensa de Busquets, Piqué y Alba

«Sobre los capitanes, si llegan a serlo es porque le han dado mucho al Barça y han defendido los colores del club dando todo lo que tenían. Hay hechos puntuales y todo el mundo es soberano de hacer lo que crea conveniente, pero los capitanes merecen todo mi respeto y admiración. Mi relación con ellos es muy buena. Hablamos mucho de las situaciones que se han vivido en el club. Tenemos confianza para hablar de todo».

La importancia del Clásico

«El Clásico siempre es muy importante. El que gana sale reforzado y el que pierde sale tocado. Creo que tenemos un mejor sistema de juego. Reconociendo que el Real Madrid es un equipo persistente hasta el final, me sigue gustando más cómo jugamos nosotros. A ver si lo imponemos como pasó el año pasado y salimos líderes del partido. Este partido va a servir para ver la capacidad de reacción del equipo. Espero que los jugadores tengan ese espíritu de volver a levantarse después de un tropiezo. Todavía tenemos tiempo de recuperarnos. El Bernabéu es un estadio donde es divertido jugar, allí disfruto especialmente. Nuestro club ha hecho grandes partidos en el Bernabéu y yo como presidente he vivido muchos de ellos. Es una gran oportunidad de reivindicarse para este equipo».

Posibles fichajes en invierno

«De cara al mercado de invierno hemos tenido conversaciones con la secretaria técnica porque el equipo ya es potente, pero puede ser mejorado».

Leo Messi

«Estoy totalmente de acuerdo en que seguro que haremos algo para reconocer al mejor jugador del Barça. Los culés tenemos a Messi muy presentes en nuestra memoria colectiva. Este domingo hará 18 años que debutó y tenemos pensado hacerle un obsequio, una cosa privada. Seguramente le veré el lunes en la gala del Balón de Oro en París y sé que para él el Barça significa mucho. Por otra parte, es jugador del PSG y creo que no le haríamos ningún favor a nadie hablando de esto (su posible fichaje). Hay muchos culés que llevan todavía la camiseta de Leo porque es un jugador que ha marcado la figura del Barça», dijo Laporta en una entrevista en Barça TV.