Se acerca el 1 de enero y, con él, la posibilidad de que los clubes empiecen a configurar sus plantillas para la próxima temporada con jugadores que terminarán contrato en junio. El FC Barcelona ya trabaja en las opciones que habrá en el mercado a primeros de año y Eduardo Inda tiene las claves sobre uno de los objetivos de Joan Laporta. En su sección habitual de exclusivas de El Chiringuito de Jugones, el director de OKDIARIO reveló una información sobre el interés del club barcelonista en Paul Pogba.

«Joan Laporta y Mateu Alemany quieren fichar como sea a Pogba», informó Eduardo Inda en el espacio que dirige Pedrerol. Además, el director de OKDIARIO señaló: «Hay lío porque Xavi Hernández no ve a Pogba como jugador del Barcelona, que no encaja en su estilo. Pogba está ganando 15 millones netos en el United».

El jugador del Manchester United es una de las grandes estrellas que finaliza la vinculación con su club el próximo 30 de junio. Por el momento, no hay avances en su renovación y parece que no los habrá. Todo apunta a que Pogba abandonará la disciplina de los red devils a final de temporada y el Barça no quiere dejar pasar la oportunidad.

Joan Laporta sabe que necesita un fichaje mediático para devolverle la ilusión a su afición. La marcha de Leo Messi y las consecuencias deportivas que ha producido han mermado en exceso las esperanzas de una hinchada que ve como su equipo sufre por alcanzar la zona alta de la clasificación en la Liga y para meterse en octavos de Champions. Para dar un nuevo impulso al club, el presidente culé buscará la firma de Pogba y, a ser posible, quiere cerrarlo en enero.

No será nada fácil, pues el internacional francés tiene a varios grandes de Europa tras su pista. La incertidumbre que rodea su futuro tiene en vilo a equipos como el PSG o la Juventus, que aspiran a anticiparse al Barça. El crítico momento que atraviesa en lo financiero el equipo azulgrana también dificulta que la operación se pueda cerrar de manera satisfactoria.

Sin embargo, Laporta lo intentará. El directivo quiere convencer al jugador y a su agente, Mino Raiola, de que la mejor opción para el futuro del mediocentro es el Camp Nou. No es un fichaje imposible, puesto que quedará libre y no habría que realizar traspaso alguno al Manchester United, aunque sí que tanto Pogba como el polémico representante solicitarían una importante suma como prima de fichaje.

Para el Barça sería fundamental en el renacer del club y es por ello que Laporta tratará de cerrarlo a primeros del año que está por iniciarse. De hecho, el United podría estar dispuesto a escuchar ofertas por él, aunque parece que en estos momentos desde la Ciudad Condal no pueden afrontar una operación de tal magnitud si hay compra de por medio.

Xavi, otro impedimento

Las intenciones de Laporta contrastan, en un principio, con el nuevo entrenador del FC Barcelona. Xavi Hernández, recibido por la afición como un mesías en su presentación como nuevo inquilino del banquillo del Camp Nou, tiene una idea clara de lo que quiere para su Barça. El técnico quiere recuperar la garra y el estilo propio del club, que ha entrado claramente en decadencia en los últimos años.

Y en esa visión que tiene el de Tarrasa sobre la manera de jugar de su equipo, no entraría en un primer momento la llegada de Paul Pogba. El que fuera jugador y jefe de la sala de máquinas del conjunto blaugrana durante la mejor época de su historia considera que para recuperar el buen juego y cumplir con las expectativas necesita jugadores más técnicos en esa posición.

En la actualidad, el Barça tiene nombres como Frenkie de Jong o Pedri para ocupar el centro del campo y todo apunta a que, en condiciones normales, serán indiscutibles. Además, en un momento en el que el club no dispone de demasiados recursos para reforzarse, Xavi sabe que puede explotar una cantera que conoce de primera mano y en la que figuran jugadores llamados a hacerse un hueco en el primer equipo como son Gavi o Nico González. Por el momento, las intenciones del nuevo entrenador barcelonista han quedado claras, con la inclusión de tres de ellos –salvo el canario, que está lesionado– en su primera alineación.