Lamine Yamal ‘pide’ a Nico Williams que fiche por el Barça: «Me gustaría jugar con él cada semana»

Lamine Yamal se ha pronunciado sobre la posibilidad de coincidir con Nico Williams en un futuro en el Barcelona. El futbolista ha sido el invitado de Pablo Motos en El Hormiguero de este jueves y ha repasado la actualidad del club, al igual que su situación personal. Aunque lo más llamativo ha sido la declaración de amor al Barça y las opciones de jugar con el que es su compañero en la selección española: «Claro que me gustaría jugar con Nico todas las semanas, es mi amigo».

El fichaje de Williams ha sido el principal objetivo del Barcelona este verano. Sin embargo, el futbolista ha decidido quedarse en el Athletic. Todo, a pesar de que la directiva de Joan Laporta daba por hecho su fichaje, pese a que no tenían capacidad para acometerlo. «No sé si Nico Williams vendrá el año que viene, es su decisión», ha señalado al respecto Yamal.

La perla del conjunto culé ha declarado su amor al club. Al ser preguntado por Motos sobre su valor de mercado, que alcanza los 120 millones de euros, el futbolista ha sido claro. «Eso significaría que me voy del Barça, y no», ha señalado. Además, Yamal ha dejado claro que quiere hacer su carrera en el club azulgrana: «No me quiero ir nunca, quiero ser una leyenda aquí».

El canterano barcelonista también ha lanzado un mensaje al Real Madrid. Tras un inicio arrollador de los de Flick, la ilusión está disparada en Barcelona, a pesar de que únicamente se han disputado cuatro jornadas. «Les dolerá, pero sí, somos líderes», ha señalado en referencia al comienzo de la Liga respecto al del conjunto blanco.

Lamine Yamal habla de la selección y el racismo

Yamal fue uno de los jugadores más importantes de España en la Eurocopa. Suyo fue el gol que dio el pase ante Francia en semifinales y ha asegurado que sabía que iba a entrar nada más disparar: «Cuando chutas de esa manera, fuerte y a un lado, tu cuerpo automáticamente ya se va a celebrarlo. Contra Italia me pasó, pero me di la vuelta y no fue gol».

También ha sido cuestionado sobre el racismo que sufren algunos jugadores en nuestro país y las polémicas declaraciones de Vinicius, que pidió que España se quedara sin organizar el Mundial 2030 si no mejoraba la situación. Yamal ha señalado que «no merece la pena decir nada, ni tengo nada que responder», para terminar sentenciando que «sabemos nuestros valores» y que «no vale la pena» hablar sobre ello.

La comparación con Messi

Lamine Yamal se ha convertido en el jugador más joven de la historia en ser nominado al Balón de Oro. El futbolista del Barça ha desvelado que es consciente de que no lo ganará, pero ha bromeado señalando que «está bien para calentar» de cara al futuro. «Estábamos con la selección y primero salió el nombre de Nico y luego el mío. No creo que tenga opciones de ganarlo, no», ha desvelado sobre cómo se enteró de su presencia entre los candidatos y sus opciones de llevárselo.

También ha hablado sobre las comparativas constantes con Leo Messi. «Que te comparen con el mejor de la historia gusta y quiere decir que algo estás haciendo bien, pero quiero ser yo», ha destacado. Además, asegura que «llegar» al nivel mostrado por el argentino a lo largo de su carrera «es imposible».