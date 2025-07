Kyrgios pone en duda la victoria de Sinner contra Alcaraz en Wimbledon

Nick Kyrgios, el siempre polémico y excéntrico tenista australiano, ha vuelto a encender las redes sociales y al circuito profesional con una insinuación que ha generado un intenso debate en el mundo del tenis. Tras la final de Wimbledon de este domingo, en la que Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz en cuatro sets y se consagró campeón del Grand Slam londinense, Kyrgios publicó un críptico pero contundente tuit que consistía simplemente en un asterisco (*).

Aunque no escribió nada más, el mensaje fue interpretado por miles de usuarios y expertos como una clara insinuación de que la victoria de Sinner no es del todo legítima o, al menos, que está sujeta a cierta polémica. El tuit generó una ola de reacciones y fue ampliamente compartido, con muchos seguidores preguntándose si Kyrgios estaba sugiriendo que Sinner no ganó limpiamente o si había algo más detrás del resultado.

* — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 13, 2025

Kyrgios contra Sinner

Este no es el primer episodio en el que Kyrgios lanza dardos en dirección a Jannik Sinner. En los últimos meses, el australiano ha cuestionado abiertamente el rendimiento físico del italiano, insinuando en entrevistas y comentarios en redes sociales que su evolución en términos de resistencia, velocidad y potencia resulta, cuanto menos, sospechosa. A comienzos de 2025, Kyrgios comentó durante una transmisión en vivo que le parecía «extraño» cómo Sinner había pasado de sufrir calambres en partidos a cinco sets a dominarlos físicamente sin mostrar señales de fatiga.

En otro momento, llegó a declarar que «hay algo que no cuadra» con el nivel físico de algunos jugadores del circuito, sin mencionar nombres, pero dejando entrever a quién se refería. Sus palabras fueron tomadas por muchos como una acusación velada de dopaje, y aunque Kyrgios no ha presentado evidencia alguna, su historial de declaraciones polémicas ha logrado instalar la duda en parte del público.

Durante Roland Garros 2025, Kyrgios fue aún más directo cuando un periodista le preguntó si creía que el circuito ATP estaba haciendo lo suficiente en materia de controles antidopaje. Su respuesta fue tajante: «No. Y creo que hay jugadores que están haciendo cosas que no deberían. El problema es que nadie quiere hablar de eso». Al ser presionado sobre si se refería a Sinner, Kyrgios no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Esta ambigüedad deliberada se ha convertido en parte de su estilo de lanzar la piedra y dejar que el mundo del tenis debata las consecuencias. Por supuesto, estas declaraciones no han sido bien recibidas por el entorno de Sinner, quien siempre ha sostenido su compromiso con la ética deportiva y ha pasado todos los controles antidopaje sin ninguna infracción conocida. El propio italiano ha evitado confrontar directamente a Kyrgios, limitándose a decir en conferencias de prensa que prefiere “hablar en la cancha” y que no le interesan las provocaciones.

La reciente insinuación de Kyrgios tras la final de Wimbledon ha reavivado todas estas tensiones. Muchos han interpretado el asterisco como una forma de desmerecer el triunfo de Sinner, insinuando que existe una «mancha» sobre la legitimidad de su victoria. Lo cierto es que, más allá de las intenciones de Kyrgios, su mensaje ha tenido un fuerte impacto mediático y ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre el dopaje en el tenis, la transparencia de los controles y la ética en el alto rendimiento.