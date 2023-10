Kostis elige a Grecia y deja a Chipre sin su primera presencia en Primera División. Aunque en plena época globalista parece imposible, no había habido hasta ahora ningún futbolista de la isla mediterránea en la máxima categoría española, aunque sí hubo uno en Segunda, el delantero Ioannis Okkas, que militó en el Celta en la temporada 2007-08. Todo apuntaba a que el central del Atlético, que no nació en Chipre, sino en Grecia, en Salónica concretamente, pero que tiene pasaporte chipriota y era integrante habitual de sus selecciones inferiores, iba a ser el primero, pero de manera sorprendente ha utilizado la palanca que le permite la FIFA al no haber debutado aún en la absoluta y esta semana ha sido convocado por primera vez por la sub-21 griega, dejando a Chipre fuera de combate. El miércoles jugó dos minutos ante el Feyenoord en Champions, en lo que fue su debut con la camiseta rojiblanca. Su siguiente paso es la Liga, puede incluso que mañana ante la Real Sociedad.

En Primera División ha habido jugadores de muchísimas nacionalidades, incluso de las más exóticas, pero jamás un chipriota. El que estuvo más cerca fue Ioannis Okkas, que llegó al Celta desde el Olympiacos en la temporada 2007-08 y marcó seis goles en 24 partidos, pero sólo permaneció en Vigo ese año y luego se marchó al Anorthosis, donde acabó su carrera a los 36 años. Curiosamente en categorías no profesionales sí ha habido representación de Chipre. El delantero de 18 años Evangelos Andreou formó parte en la temporada 20-21 de la plantilla del filial del Levante, el también atacante Theodoros Josephides estuvo en el Fuenlabrada y en el Ejea.

Tras la decisión de Kostis Chipre seguirá sin representación en Primera División, pero la paradoja del caso es que el defensor, de 20 años, estuvo listo para salir al campo en El Sadar ante Osasuna, pero no le dio tiempo porque el árbitro pitó antes el final del encuentro. Si hubiera pisado el césped en aquel momento se habría convertido en el primer representante de la isla a la que los fenicios acudían en la antigüedad en busca de cobre -de ahí su nombre-, porque aún formaba parte de su selección sub21. Ahora, en cambio, en cuanto debute en Primera, será el decimonoveno futbolista griego en hacerlo. Un matiz muy diferente.