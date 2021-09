Sin margen de error en territorio desconocido. La selección española no puede pinchar ante un equipo inferior, pero del que Luis Enrique no se fía. “Mañana será uno de los partidos más complicados, ojalá me equivoque”, aseguró en rueda de prensa el seleccionador. La realidad es que este es el típico encuentro que se puede elevar a la categoría de partido trampa. El combinado nacional está obligado a ganar a la selección número 115 en el ránking FIFA, aunque también es cierto que el duelo se puede complicar ante un equipo con nada que perder y mucho que ganar. Sobre todo si el primer gol español tarda en llegar, donde la presión también hará acto de presencia.

España, que políticamente no reconoce a Kosovo como nación, visita por primera vez a la selección balcánica, a la que ya venció el pasado mes de marzo en Sevilla (3-1) con goles de Dani Olmo, Gerard Moreno y Ferran Torres. Ni el jugador del Leipzig ni el del Villarreal estarán en la capital kosovar por distintos motivos, pero sí el extremo del Manchester City, que viene de anotar en la última goleada ante Georgia (4-0), donde España se rehizo parcialmente tras la fatídica derrota en Solna que ha complicado su camino hacia Qatar. De hecho, se espera que sea titular en un once con varias novedades respecto al que formó en el Nuevo Vivero de Badajoz.

Unai Simón será el portero, mientras que la defensa estará formada por Azpilicueta, Eric Garcia seguro, mientras que en el flanco izquierdo debería formar Jordi Alba, aunque sufre unas molestias que podrían dejar paso a Reguilón. Laporte debería ser el compañero del jugador del Barcelona en el centro de la zaga, aunque las molestias que arrastra podrían mandarle al banquillo y dejar paso a Raúl Albiol o Iñigo Martínez. Por otro lado, Gayá ha tenido que dejar la concentración por lesión.

En el centro del campo hay más dudas. Sergio Busquets volverá a ser el capitán y el hombre encargado de dar equilibrio al juego español, mientras que Marcos Llorente apunta al interior. Su compañero saldrá de Carlos Soler, que ha rendido a gran nivel en los dos partidos anteriores, o Koke. Por último, el tridente ofensivo será el formado por Pablo Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata.

Un equipo en racha

En cuanto a la selección de Kosovo, que empezó esta fase de clasificación con dos derrotas, está sorprendiendo en esta ventana y acumula dos partidos invicta: victoria a domicilio contra Georgia (0-1) y empatar in extremis contra Grecia (1-1) con un gol de Vedat Muriqi, su delantero más peligroso. Con estos resultados se ha colocado tercera del grupo con cuatro puntos, pero sus opciones de clasificación siguen siendo muy reducidas.

Kosovo no podrá contar con el apoyo de su público, ya que las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus han reducido notablemente el aforo del estadio. Sólo podrá haber un 10% de espectadores, lo que equivale a 1.200 personas. Por lo tanto, el ambiente no será todo lo caliente que se podía esperar en condiciones normales.

Pendientes de Atenas

España tendrá un ojo puesto en el duelo que medirá a Grecia y Suecia en Atenas a la misma hora. El equipo nacional necesita que los griegos puntúen para volver a depender de ellos mismos para ser primeros. Si el combinado sueco se deja dos puntos y los de Luis Enrique hacen pleno de victorias irán al Mundial de Qatar por la vía rápida y evitando una repesca muy peligrosa.