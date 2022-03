Ronald Koeman ha criticado a Joan Laporta por las formas de su despido en una entrevista concedida en Holanda. El ex técnico culé, al que el presidente echó después de una derrota en Vallecas, evidenció su enfado por haber sido despedido en un avión pese a tener condición de una leyenda del club.

«¿Cómo me despidió Laporta? Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros en el avión, mientras yo tuve que ir a sentarme a su lado. Siempre lo va diciendo, que soy una leyenda del club… ¡Demuéstralo entonces!», explicó Ronald Koeman sobre como se fraguó su despido del Barcelona.

Y es que después de no poder conquistar la Liga, pero sí la Copa del Rey, Joan Laporta le dio una temporada más a Koeman pero los resultados acabaron condenando al entrenador holandés. Finalmente, el máximo mandatario culé intentó evitar pagar un finiquito que acabó siendo de alrededor de 10 millones de euros.

Estás declaraciones de Ronald Koeman en las televisión holandesa Hoge Bomen llegan días después de que el entrenador culé afirmara en una entrevista concedida a Algemeen Dagblad que el presidente le dijo en su día que no contrataría a Xavi por la falta de «experiencia». «Entendí enseguida que yo no era el entrenador de Laporta. Él no me eligió. No me dieron el mismo tiempo que le están dando a Xavi. Luego me dijo mil veces que nunca lo elegiría a él porque le faltaba experiencia. Sin embargo, estoy feliz de que el equipo esté mejor ahora, también veo a De Jong más involucrado en el juego», apuntó en una entrevista concedida la pasada semana.