Kipchoge, abatido tras ser involucrado en la muerte de Kiptum: «Dijeron de quemar a mi familia»

Eliud Kipchoge se ha derrumbado por completo en una profunda entrevista concedida a BBC África. El primer atleta en bajar de las dos horas en una maratón revela el drama que ha vivido en los últimos meses tras las amenazas que recibió por gente que le involucró en la muerte también atleta Kelvin Kiptum, que le arrebató el récord del mundo de maratón a Kipchoge el pasado mes de octubre en Chicago, y que murió el pasado 11 de febrero en un accidente de tráfico.

«Me sorprendió que la gente dijese en redes sociales: ‘Eliud está involucrado en la muerte de Kiptum’. Ha sido la peor noticia de mi vida. Me llegaron muchísimas amenazas: que quemarían mi campo de entrenamiento, mi casa y a mi familia. Por suerte, no pasó, pero así es el mundo», cimienza Kipchoge.

«No tengo poder para avisar a la policía y decirles que mi vida está en peligro. Así que le dije a mi familia que pusiera cuidado y fuese cautelosa. Llamé a mucha gente para que cuidara de mis hijos, me daba miedo su camino al colegio. Antes iban en bicicleta pero tuvimos que dejarlos en casa de unos amigos y recogerlos por la noche. Mi hija está en un internado y no tenía acceso a las redes sociales, pero es muy duro que mis hijos escuchen ‘tu papá ha matado a alguien’», añade el atleta africano.

“What happened has made it so that I don’t trust anybody.”

Two-time Olympic champion Eliud Kipchoge has told the BBC he feared for the lives of his family during a campaign of online abuse wrongly linking him to the death of fellow Kenyan marathon runner, Kelvin Kiptum. pic.twitter.com/dbPsulzmZv

— BBC News Africa (@BBCAfrica) May 7, 2024