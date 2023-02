Los Kansas City Chiefs conquistan su tercera Super Bowl

Los Kansas City Chiefs han conquistado la tercera Super Bowl de su historia y se han proclamado campeones de la NFL de fútbol americana. Lo han hecho después de imponerse por 35-38 a los Philadelphia Eagles en una entretenida LVII edición, que se decidió al final con un gol de campo de Harrison Butker, convertido en el héroe de la victoria de su equipo.

El State Farm de Glendale, en Arizona, fue testigo de un gran partido, dominado por los Eagles hasta el inicio del cuarto final y remontado por los Chiefs de un Patrick Mahomes, que pasó del susto con su tobillo a liderar hacia su segundo Vince Lombardi en cuatro campañas a un equipo que parece en la actualidad el gran dominador de la NFL. Elegido mejor jugador del partido rompió la ‘maldición’ de más de dos décadas que pesaba sobre el ‘MVP’ de la temporada desde la temporada 1999-2000.

También brilló el otro ‘quarterback’, Jalen Hurts, que pese a un error que le costó caro a su equipo, fue el autor de 20 de los 35 puntos de los de Nick Sirianni, que dominaban 24-14 al descanso, pero que perdieron fuerza ofensiva y, sobre todo, defensiva en la segunda mitad.

El primer tiempo ya tuvo como protagonistas a Hurts y Mahomes. Ambos empezaron entonados y lideraron en los dos primeros ‘drives’ a su equipo a firmar ‘touchdowns’, el de los Eagles, anotado por el propio ‘quarterback’, que demostró su capacidad para correr todo el encuentro. El de los Chiefs, por su parte, vino de la mano de la tradicional conexión entre Mahomes y Travis Kelce, aunque ya no volverían a aparecer demasiado.

Pese al prometedor inicio, las defensas ya no permitieron más anotación en el primer cuarto, aunque Kansas City tuvo una buena opción con un gol de campo fallado por Butker, y el inicio del segundo trajo una de las jugadas de la tarde-noche, el tremendo pase de 45 yardas de Hurts para el ‘touchdown’ de AJ Brown (14-7).

Philadelphia fue capaz de neutralizar el siguiente ataque y se volvió a encontrar en buena disposición de hacer daño. Pero a una yarda de conseguir el primer ‘down’, cometió dos errores, el segundo de un alto precio. Al hasta entonces seguro Hurts se le escurrió la pelota y Bolton la recogió para igualar el choque (14-14).

El ‘quarterback’ de los Eagles no echó demasiado la vista atrás y diseñó otro ‘drive’ largo, atrevido porque con cuarto ‘down’ Nick Sirianni renunció al gol de campo, y exitoso, con otro ‘touchdown’ de Hurts (21-14). Kansas City no sólo no pudo replicar antes del descanso sino que vio como Mahomes se volvía a dañar su maltrecho tobillo derecho en un placaje y sus gestos de dolor hacían saltar las alarmas.

Los Chiefs resurgen

La única buena noticia para los de Andy Reid fue que su rival sólo pudo anotar tres puntos más pese a coquetear con otro posible ‘touchdown’ (24-14) con el que se llegó al periodo de reflexión y al ‘show’ de Rihanna mientras crecían las dudas sobre cómo volvería el ‘MVP’. Este las disipó con un buen ‘drive’ de más de cinco minutos, donde pese a parecer mermado, fue capaz incluso de correr para acercar a los suyos a la ‘end zone’ y acabar con el ‘touchdown’ de Isiah Pacheco (24-21).

Los Eagles volvieron a responder con otro ‘drive’ muy largo, pero con la única recompensa de otro gol de campo que mantenía con todas las opciones a los campeones de la Conferencia Americana para los 15 minutos finales (27-21). Mahomes se asoció con JuJu Smith-Schuster para una buena posesión y el ‘touchdown’ de Toney puso por primera vez a Kansas City por delante (27-28).

Era el momento de ver cómo reaccionarían los campeones de la Conferencia Nacional y no fue bien. No sólo no anotaron sino que además sufrieron un gran retorno de Toney que Mahomes no perdonó para encontrar a Moore y acercar el anillo a los de Andy Reid (27-35). La respuesta estuvo a la altura del partido y del rival. Hurts sacó otra vez el poderío de su brazo con otro enorme pase para Smith y luego anotó su tercer ‘touchdown’ y la conversión de dos puntos para igualarlo todo (35-35).

De todos modos, el reloj jugaba a favor de los Chiefs, que lo supieron aprovechar de maravilla con la dupla Mahomes-Pacheco. Kansas City consumió casi todo el tiempo, beneficiado también por una inoportuna penalización a los Eagles, y Butker no perdonó con el gol de campo decisivo para dar a la franquicia su tercer Vince Lombardi y la alegría para Travis sobre Jason en el duelo de los hermanos Kelce.