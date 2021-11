Llega el Black Friday y el mundo del fútbol no está exento al día de las rebajas, promociones y gangas. Son varios los jugadores que están discutidos en sus respectivos equipos, así como otros que terminan contrato y que serán una oportunidad de mercado a partir de enero. Este 26 de noviembre, los grandes clubes de Europa podrán aprovechar para echar un vistazo al mercado y aprovechar las oportunidades que este presenta, que no son pocas.

Alejados normalmente de la cotidianeidad, los clubes tampoco escapan a este Black Friday. Ellos también cuentan con productos que vender a un precio por debajo de lo que marca el mercado. En este caso, jugadores rebajados que, no hoy, pero sí el próximo mes de enero, podrían abandonar la disciplina que les ocupa ahora mismo para enrolarse en otra.

Es el caso de jugadores de talla mundial entre los que figuran futbolistas pertenecientes a los mejores clubes del continente. Estrellas consolidadas o en progresivo apagón a los que se les busca una salida en el mercado que permita a sus respectivos clubes ingresar una buena cantidad de millones en caja en las próximas navidades.

Entre ellos, figuran nombres como los de Paul Pogba, Raheem Sterling, Antonio Rudiger, Eden Hazard, Philippe Coutinho o Isco Alarcón. Son algunos ejemplos, pero hay más. Se trata de jugadores que terminan contrato y que apuntan a no renovarlo o que, directamente, su club no vería mal una salida al mantener un rendimiento menor al esperado.

Pogba, la gran estrella

Empezamos por la gran estrella de este Black Friday, que no es otro que Paul Pogba. Es una incógnita saber dónde jugará ya no sólo el próximo curso, si no el próximo mes de enero. El francés termina contrato con el Manchester United, no tiene intención de renovar y son varios los clubes que pretenden ficharlo. No sería a coste cero, puesto que su agente, Mino Raiola, no lo pondrá nada sencillo y optará por el mejor postor.

Viendo que en junio no recibirían una sola libra, en Old Trafford no dudarían en ponerle a la venta en enero. El precio estaría muy por debajo de su valor real, dada la necesidad del club de desprenderse de él para ingresar algo por él. Equipos como la Juventus, el PSG o incluso el FC Barcelona podrían hacerse con sus servicios.

El Madrid, en rebajas

El Real Madrid será uno de los equipos que estará de rebajas en este Black Friday. El conjunto blanco no cuenta con tres jugadores, mientras que no renuncian a escuchar una oferta por uno de los jugadores llamados a liderar el ataque del equipo, pero que nunca ha dado lo esperado. Terminarán contrato en verano Isco Alarcón, Marcelo y Gareth Bale, que llevan en el mercado prácticamente un año y por los que aún no ha habido oferta alguna, pero además se suma a ellos Eden Hazard. Los más sonados serían los casos del malagueño y del belga.

Isco apenas tiene hueco en el equipo y el club no tiene intención de renovarle. La entidad le puso a la venta el pasado año, a petición propia del jugador, pero no recibió oferta alguna. Ahora, a falta de poco más de seis meses para que termine su contrato, pondrían todas las facilidades para su salida, con el único objetivo de ahorrarse parte de su ficha.

En el caso de Hazard, el atacante nunca ha estado a la altura de las expectativas despertadas con su llegada. Las lesiones han mermado su paso por el Real Madrid y se ha quedado sin hueco en el equipo. En el caso de llegar una buena oferta, en el Bernabéu no dudarían en estudiarla, pudiendo poner fin a la etapa del jugador en el conjunto madridista. Uno de los equipos que se presenta como candidato para ficharle es el Newcastle, el nuevo rico de Europa, que podría ahorrar en estas rebajas.

Sterling, uno de los más deseados

También termina contrato a final de curso Raheem Sterling. El jugador ha perdido paulatinamente peso en los planes de Pep Guardiola, con el que no guarda una buena relación. Su situación provoca que haya grandes clubes interesados en hacerse con sus servicios y, dado que el Manchester City podría verle salir sin percibir nada a cambio, no sería extraño verle marcharse en el próximo mercado si se hace una oferta por él. Entre los equipos que le tienen en el radar se encuentra el Real Madrid o el Barça, aunque los blancos tienen en mente otros objetivos de cara al próximo curso.

Rudiger, el central de moda

Es el jefe de la defensa del campeón de Europa. Antonio Rudiger se presenta como una de las grandes oportunidades del mercado de fichajes de verano. No ha renovado con el Chelsea y no parece que tenga intención de hacerlo. Todo apunta a que quedará libre en junio y que a partir de enero podrá negociar de forma unilateral su incorporación de cara al próximo curso, salvo que algún club opte por dejarle una pequeña compensación al equipo londinense en enero. Bayern y Madrid están tras su pista.

Coutinho, un desahogo para el Barça

El fichaje más caro de la historia del FC Barcelona y, ahora mismo, uno de sus mayores problemas. No contó para Valverde, tampoco para Setién ni Koeman y, ahora, tampoco para Xavi. Su rendimiento nunca ha estado a la altura de lo esperado y para la entidad dirigida por Laporta sería un gran alivio quitarse parte de su ficha en este mercado. Su salida es prácticamente obligada para el club, pero falta encontrar a alguien que esté dispuesto a llevárselo.