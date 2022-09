Juanma Castaño la lía en La Resistencia: no sabe este dato de su hijo

Juanma Castaño y Miki Nadal acudieron en la noche de este martes al programa de La Resistencia de Movistar presentado por David Broncano para presentar la segunda temporada de su programa de cocina llamado Cinco Tenedores. El ambiente, como siempre, fue de lo más distendido y gracioso y las bromas no cesaron en toda la entrevista. El presentador de ‘El Partidazo de la COPE» tuvo un pequeño lapsus sobre el curso en el que se encontraban su hijo en el colegio.

«Es muy fan de ‘La Resistencia’. Entonces me ha dicho que por favor no viniera, lo primero. Y luego que no me meta en líos, y que no conteste a nada que se haga viral. No quiere problemas (risas)». Pero los problemas para el presentador de radio empezaron a surgir a raíz de los cursos de sus hijos. Broncano interrumpió y comentó sobre los 15 años de su hijo mayor: «Entonces con esa edad está en cuarto de la ESO»

«Te juro por Dios que me lío con los cursos. Es que… bueno, tiene 15 años y no ha repetido. Octavo de EGB», comentaba con una persona del público mientras levantaba un cálido aplauso y risas del público. Cuando todo parecía que la metedura de pata iba a quedar ahí, el presentador del programa incidió en el tema y no dejó escapar a Castaño.

«¿Cómo se llaman tus hijos?», preguntaba Broncano. «Dani y Pablo», respondía. «¿Y a qué curso va Pablo?», lo que provocó una risa delatadora al presentador dejando claro que no sabía en qué curso se hallaba su hijo menor: «Pablo va a hacer ahora 12 años (risas)». En ese momento intervino Grison y dijo: «Primero de la ESO estará» a lo que Castaño respondió tajantemente: «Eso, sí. Eso es verdad.», despertando las risas en el público. Para finalizar, hizo una declaración de amor a sus hijos: «Les quiero mucho, me da igual al curso que vayan», finalizó.