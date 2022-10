El futbolista australiano, Josh Cavallo, abiertamente gay, criticó a Iker Casillas en sus redes sociales por su polémico mensaje. «Más que irrespetuoso y decepcionante», afirmaba Cavallo sobre el mensaje del ex guardameta profesional en redes donde afirmaba que era gay y posteriormente lo borraba para anunciar que su cuenta había sido hackeada. El recado del jugador australiano también fue dirigido a Carles Puyol.

Josh Cavallo criticó a ambos ex futbolistas en sus redes sociales: «Iker Casillas y Carles Puyol bromeando y burlándose de salir del armario en el fútbol es decepcionante». El futbolista australiano se convirtió el año pasado en el primer jugador activo de la A-League en declararse gay. El futbolista juega en el Adelaide United y hace una temporada le confesó abiertamente a sus compañeros que era homosexual.

«Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del armario y mi comunidad es más que irrespetuosa», añadía Cavallo.

El pasado domingo, el ex futbolista Iker Casillas, protagonista en redes sociales en los últimos meses, afirmaba en un mensaje que era gay y que esperaba que le respetasen. El ex futbolista del Barcelona, Carles Puyol, le contestó afirmando que había llegado el momento de contar «nuestra historia».

Poco tiempo después, el mensaje de Iker Casillas fue eliminado para luego afirmar públicamente que su cuenta había sido hackeada, así como pedir disculpas a la comunidad LGTB. Carles Puyol también pidió perdón por una «broma torpe».

No es el primer recado que reciben Casillas y Puyol tras sus polémicos mensajes en redes sociales. El Consejo Superior de Deportes (CDS) ya dejó caer en la tarde del domingo una indirecta con recado incluido: «Mucho por hacer, por avanzar, por educar y por sensibilizar. Seguiremos. FelizDomingo».

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022