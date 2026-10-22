José Antonio Camacho (71 años): «En el Real Madrid empecé a ganar dinero, me compré una casa y empecé a invertir en pisos»

José Antonio Camacho es una de las grandes leyendas del fútbol español. El ex futbolista y ex seleccionador nacional tiene a sus espaldas una larga trayectoria deportiva en los terrenos de juego y en los banquillos, pero también supo aprovechar los ingresos que obtuvo durante su carrera para asegurar su futuro económico. El murciano ha hablado sobre esa faceta, cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de las inversiones y la importancia que tuvo el Real Madrid para él en temas financieros.

Camacho llegó al equipo blanco siendo muy joven y pronto empezó a percibir unos ingresos que cambiaron la situación de su familia. Criado en un entorno humilde, tuvo claro que una de sus prioridades era ayudar a sus padres y mejorar sus condiciones de vida. «Tuve la suerte que estaba en el Madrid cuando empecé a ganar dinero porque compré un piso y una nave para mis padres y de alguna manera pues empecé a comprar cosas de este tipo», explicó al recordar aquella etapa en el pódcast Los Fulanos.

Camacho explica que sus primeros ingresos sirvieron para dar estabilidad a su familia y al mismo tiempo sentaba las bases de una estrategia económica que mantendría durante años. Según cuenta, por aquel entonces el Real Madrid ayudaba a los jugadores a gestionar sus ingresos. El club estaba pendiente de que sus futbolistas tomaran decisiones económicas razonables, especialmente cuando todavía eran jóvenes y tenían poca experiencia fuera del terreno de juego.

El Real Madrid, clave para Camacho

«Nos vigilaba mucho de que a los chicos jóvenes, sobre todo, y a los mayores también les decía: ‘Pues invierte aquí, invierte aquí'»», recuerda Camacho al hablar de esos consejos de la entidad. La inversión inmobiliaria terminó convirtiéndose en una de las principales vías para conservar y hacer crecer su patrimonio y Camacho no esconde que buena parte del dinero que ganó como futbolista lo destinó a comprar viviendas y otros inmuebles. «En aquellos tiempos me compré una casa, me compré otra cosa y eso permanecía. De hecho, tengo muchas cosas de aún de entonces», señala al repasar las decisiones que tomó cuando comenzó a ganar dinero.

El ex seleccionador también destaca la importancia de su mujer, Crisanta Villarta Serna, en la gestión del patrimonio familiar. Camacho reconoce que su esposa ha tenido un papel fundamental en las decisiones económicas: «Luego pues he tenido la suerte de que mi mujer se ha dedicado a esto también y bueno, hemos invertido. Pero bueno, la mayoría de las cosas se invertían en inmobiliaria».

La familia también ha ampliado sus proyectos empresariales con la apertura de una clínica de estética en Albacete, un negocio en el que participan Camacho, su mujer y su hija. A sus 71 años, el murciano puede presumir de una carrera que no solo le dejó títulos y grandes momentos deportivos, sino también una estrategia económica que ha tenido continuidad durante décadas después de ser jugador y también entrenador, invirtiendo especialmente en casas y otros bienes inmobiliarios desde que era joven.