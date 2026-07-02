La confesión de José Antonio Camacho sobre su infancia: «Mi padre estuvo en la cárcel, la Guardia Civil pasaba por mi casa»

En semanas de Mundial, José Antonio Camacho siempre es recordado en nuestro país por el famoso «Iniesta de mi vida», pero también por su faceta como seleccionador y anteriormente como futbolista. El veterano técnico y comentarista es una persona muy querida en España, con un carisma especial y una manera de comunicar y llegar a la gente que pocos tienen. Un Camacho que no tuvo una infancia fácil, como él mismo ha contado en alguna ocasión.

Acostumbrado a hablar de fútbol y de su exitosa trayectoria deportiva, Camacho deja a un lado los terrenos de juego para compartir algunos de los episodios más duros de su historia familiar. Con total sinceridad explica que su padre, que trabajaba como carpintero, estuvo entre seis y siete años en la cárcel, una situación que condicionó profundamente la vida de toda la familia. El ex sleccionador recuerda que durante ese tiempo su madre tuvo que sacar adelante a los suyos prácticamente sola, enfrentándose a enormes dificultades para mantener el hogar.

«Mi padre fue un carpintero, que estuvo en la cárcel 6 o 7 años por la guerra, porque le pilló en el otro lado», confiesa en una charla para el canal de Youtube de la Fundación de José Ramón de la Morena. «Cuando pudo, salió y se fue otra vez para el bando contrario. A toda su familia le pilló en el bando franquista, a él le pilló en el otro lado y, cuando terminó la guerra, le metieron 6 o 7 años a la cárcel», añade.

Las confesiones de José Antonio Camacho

Lo que impactaba mucho a Camacho por aquel entonces era la presencia de la Guardia Civil en su vivienda. Los agentes acudían para comprobar si la familia había mejorado su situación económica o había incorporado algún bien a la casa: «Cada x tiempo pasaba la Guardia Civil por mi casa para ver si habíamos mejorado la vivienda o qué teníamos, porque entonces había mucha vigilancia en ese aspecto». Y va más allá: «A lo mejor pasaba Franco o alguien de este tipo a cazar por allí y pasaban y decían ‘usted no salga a la calle en esta fecha’».

El propio Camacho se enfrentó a estas vigilancias en primera persona. «Yo les he abierto muchísimas veces, han venido a verme hasta que ya supieron y una vez llegaron y dijeron: ‘Ah, que su hijo es Camacho, ¿verdad?’ Y nada, hasta luego. Ya no más», cuenta sobre el hecho de ser una persona conocida en el mundo del fútbol, algo que provocó que esas vigilancias cesasen. Pero hasta llegar a estos momentos, su familia sufrió en el terreno económico. «A mí me daban una beca en aquellos tiempos y de 3.000 pesetas, y, conforme llegaba, desaparecía. Lógicamente, había que comprar, éramos cinco hermanos, yo era el más pequeño, imagínate», añade.

Durante la conversación también recuerda que en su casa nunca sobraba nada y que crecieron con una mentalidad de esfuerzo constante. Esa forma de entender la vida le acompañó posteriormente en su carrera deportiva, primero como futbolista y después en los banquillos y también en su faceta personal y familiar.