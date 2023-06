Jordi Fernández sigue haciendo historia: nuevo seleccionador de Canadá

El técnico español Jordi Fernández dirigirá a la selección de Canadá en el próximo Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia que arranca el próximo 25 de agosto. El entrenador asistente de los Sacramento Kings ha aceptado el reto de dirigir a uno de los combinados candidatos al oro en el próximo campeonato del mundo, sustituyendo a Nick Nurse, actual entrenador de los Sixers.

Fernández se ha convertido en uno de los hombres de moda en la NBA en los últimos años gracias a su trabajo en los banquillos. Ahora afronta un nuevo reto en su carrera con una selección llamada a hacer grandes cosas, y en la que hay puestas muchas esperanzas. Cuentan con jugadores de talla mundial como Jamal Murray, vigente campeón de la NBA con los Nuggets y clave en el histórico triunfo de la franquicia de Denver junto con Nikola Jokic.

A sus 40 años, Jordi Fernández cuenta con un largo historial como asistente en la NBA. El español llegó a los Kings en 2022 tras estar seis años en el banquillo de los Nuggets como asistente de Mike Malone, coach que ha logrado ganar el anillo con los de Denver. Siete años después de empezar su carrera como asistente, el catalán da el salto a primer entrenador de la mano de una de las candidatas al oro en el Mundial.

ESPN Sources: Sacramento Kings associate head coach Jordi Fernandez has accepted an added assignment as head coach of the talent-laden Canadian national basketball program: https://t.co/Za0kzxG6zg

