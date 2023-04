Joaquín Sánchez ha empezado a decir adiós al fútbol profesional con un emocionante acto despedido celebrado este jueves en la ciudad deportiva del Real Betis. El extremo no ha podido evitar las lágrimas en un día muy especial que ha vivido rodeado de compañeros, entrenadores, familiares y amigos. Estas han sido sus palabras, entrecortadas por la emoción en algún momento.

El momento justo

«Qué difícil es decir: ‘Hasta aquí llegué’. Es difícil desprenderme de lo que ha sido mi vida desde que tengo uso de razón. He tomado esta decisión pensando que es lo mejor, antes era pronto y después habría sido tarde. Siempre buscaré la forma de seguir aportando».

Una llamada decisiva

«Me llevo vivencias maravillosas. No es un adiós, te bajas en una estación y te subes a otra con la misma ilusión. Soñaba con vestir las trece barras del primer equipo del Betis. Recuerdo aquellos momentos y me doy cuenta de que no fue fácil. Muchos se quedaron en el camino. Una llamada me cambió la vida: Fernando Vázquez me incorporaba a la primera plantilla. Le dije a mi padre: ‘Lo conseguimos, soy jugador del mejor equipo del mundo: del Real Betis Balompié’».

Logros en el Betis

«Salí de una quinta de canteranos que llegaba con paso firme, volviendo Primera y con un título, además de jugar la Champions. Casi nada. Hoy es un día para quedarme con lo bueno, me siento feliz. No entiendo el fútbol sin alegría, ni mi vida tampoco la entiendo sin alegría. Como ser humano no me traiciono, yo soy así».

Sin arrepentimientos

«De corazón lo digo: no me arrepiento de nada. He intentando disfrutar de mi carrera. Agradecer a la gente que me acompañó durante 23 años, compañeros, staff, departamento de prensa, a los medios y sois muchos los que me habéis acompañado. Y recuerdo para los que ya no están. Solo quiero que sepáis que me marcho con la pena del momento y con la serenidad de que cumplí con mi deber como profesional. Lo he dado todo cada día de mi vida, me toca sumar de otra forma, porque Joaquín se va, pero el Betis es eterno. De mi corazón nunca se irá».