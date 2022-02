Joao Félix se ha referido de forma enigmática al mal rendimiento del Atlético de Madrid esta temporada. El delantero portugués ha asegurado que en el seno del equipo conocen las razones de lo que está sucediendo, pero ha obviado hablar de ellas. Además, ha dicho que mantiene su sueño de ganar el Balón de Oro algún día.

Motivos del mal rendimiento del equipo

«No sé. Hay muchas razones, no puedo decir una. Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso”.

Sus problemas la pasada temporada

“Fue una temporada difícil. Al principio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso roto en el pie. La gente no lo sabía, se enteraron después de la operación. Fue mi elección jugar de esta manera para tratar de ayudar al equipo. Fue difícil, pero me sentí parte del equipo”.

Aprendizaje en el Atlético

“En el Atlético he aprendido algunas cosas que son difíciles de aprender en otros equipos. La forma en que defendemos, aprendemos mucho. Creo que he mejorado mucho en eso. Y también en girarme con la pelota y correr con ella. Eso es lo más importante.»

Objetivos a largo plazo

“Ganar la Champions League, ganar un Mundial o una Eurocopa con Portugal, y por supuesto, el Balón de Oro. Para llegar allí, tengo que mejorar, trabajar de manera inteligente, cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente y estar totalmente enfocado en mí”, dijo en The Athletic.