Joao Félix no termina de encontrar su sitio en el Atlético de Madrid y Simeone tampoco consigue encajarle dentro de su esquema. El portugués volvió a ser sustituido ante el Valencia y eso no gustó en absoluto al público del Wanda Metropolitano. El técnico dio entrada a Felipe cuando el marcador era de 0-2 favorable a los de Bordalás y el Atleti tenía que remontar.

La afición mostró su enfado con el cambio porque consideraban que el equipo necesitaba a Joao y no a un defensa. El internacional con Portugal se marchó contrariado y con gesto serio al ver que, una vez más, era uno de los primeros cambios del técnico y justo cuando más le necesitaba su equipo. Este hecho alimenta todavía más los rumores de que el jugador quiere salir del Atlético.

Finalmente, el cuadro rojiblanco logró una remontada que parecía imposible y lo hizo sin el luso sobre el césped. Esta victoria era vital para los intereses del cuadro colchonero y así lo celebraron los futbolistas y el Cholo Simeone, bueno todos menos Joao Félix. Pese a haber conseguido tres puntos de oro con un gol en el minuto 93 el atacante no celebró el triunfo junto al resto de sus compañeros.

Este hecho llamó mucho la atención teniendo en cuenta todos los episodios que vienen sucediendo tiempo atrás, y para colmo era sustituido con 0-2 en contra. Las cosas no le están saliendo como esperaba cuando firmó por el Atlético. Esta es su tercera temporada en el Atleti y todavía no se ha afianzado en el equipo titular. Ha dejado detalles de su calidad pero no termina de encontrar esa regularidad necesaria para poder tener continuidad y mostrar todo el potencial que posee.