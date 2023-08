Joao Félix, pretemporada en blanco y su salida en ‘stand by’

El Atlético de Madrid acabó su pretemporada ante el Sevilla con un empate (1-1) a una semana del arranque liguero. Muchas pruebas y mucho que valorar para Diego Pablo Simeone, aunque también muchas certezas y aspectos claros, como es el caso de Joao Félix, que comenzó la pretemporada de la misma forma que la ha terminado: con cero minutos a las órdenes del técnico argentino.

Sobre el papel, Joao Félix se volvió a quedar fuera de los planes de Simeone en este último amistoso de pretemporada por unos problemas físicos, unas molestias que impidieron ver de manera justificada al delantero portugués con la elástica colchonero pero que, de estar apto y disponible, se antoja complicado que estuviera también en el equipo.

Joao Félix no juega con los colores rojiblancos desde el 8 de enero, hace ya casi siete meses, cuando el Atlético perdió por la mínima en Liga en el Metropolitana ante el Barça. Horas más tarde se cerraba su fichaje por el Chelsea, cedido con opción de compra. El 12 de enero debutaba con los blues en un partido que acabaría expulsado a la hora de partido, no volviendo a jugar ya hasta febrero. Su balance con los blues, 20 partidos y cuatro goles.

Simeone ha demostrado con hechos durante esta pretemporada que Joao Félix no entra en sus planes, que no quiere en su plantilla a un futbolista que no rema hacia la misma dirección que el resto, prácticamente los mismos motivos que le llevaron a su ruptura el pasado curso. El Atlético sigue a la espera de que surja un club que ofrezca por él un traspaso acorde a sus exigencias, aunque recordando que su valor de mercado se ha desplomado hasta los 50 millones de euros.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ya dejó claros días atrás los pasos que acometerá el club colchonero durante lo que queda de mercado. «Nuestra idea es contratar a un centrocampista que refuerce esta zona del campo, así como cerrar la salida de al menos dos jugadores que nos permitan contratar a ese centrocampista y equilibrar nuestro coste de plantilla dentro del control económico de LaLiga», expresaba, entendiéndose que la de Joao Félix sería una de sus salidas.

«Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. El Atleti es mucho más importante que todos nosotros», fueron también palabras del Cholo Simeone durante esta temporada en una clara alusión a Joao Félix, al que decía: «Cuando nosotros llegamos a este club, los valores y su forma de trabajar como el compromiso, la humildad, el respeto hay que darlo cada uno desde el lugar que estemos hasta el día que estemos, pero que quede bien claro que no hay nadie, pero nadie, pero nadie por encima del Atlético de Madrid».

La salida de Joao Félix pasa por ser prioritaria en la hoja de ruta colchonera, clave en su mercado de fichajes, principalmente por el alto coste que tiene a día de hoy el contrato del portugués, uno de los mejores pagados de toda la plantilla. Su salida permitiría equilibrar el fair play financiero del club y acometer el fichaje de un mediocentro, con el nombre de Pierre-Emile Højbjerg, del Tottenham, marcado en rojo.