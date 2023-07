Joao Félix sigue al margen con el Atlético y apunta a baja contra el City

Joao Félix es el centro de todas las miradas en el Atlético de Madrid. El luso no entra en los planes de Simeone pese a habérselo llevado a la gira de pretemporada. Las dos partes están trabajando para solucionar esta situación y encontrar un nuevo destino al futbolista portugués. Mientras tanto, el equipo prepara el partido contra el Manchester City de este domingo y lo ha hecho con todos menos con el delantero que se ha ejercitado al margen.

Este sábado, el Atlético tuvo su último entrenamiento antes de medirse al vigente campeón de Europa. El luso salto al césped pero lo hizo para trabajar en solitario mientras el resto de sus compañeros preparaban el encuentro frente a los de Pep Guardiola. Ya en el primer partido de pretemporada, Joao vio el partido desde el banquillo pero no se vistió de corto y todo hace indicar que tampoco lo hará en el segundo choque de preparación, el último en Corea antes de viajar a México.

Desde que el portugués regresó de su cesión en el Chelsea las cosas no han mejorado. La tensión entre Atlético y jugador ha ido a más y la situación empieza a ser insostenible. El delantero reconoció que sería un sueño hecho realidad fichar por el Barcelona. Sin embargo, para su desgracia, la opción del conjunto azulgrana está bastante complicada por no decir imposible en estos momentos. Las dos partes están tratando de buscar una solución pero el club tampoco quiere venderlo a cualquier precio.

El Atleti hizo una gran inversión en Joao Félix que no ha salido como esperaban y no están dispuestos a quitárselo de encima de cualquier manera. Pese a que no cuenta con él, el Cholo decidió incluirlo en la lista de convocados para la gira igual que a Morata, aunque la situación del internacional español es distinta. Mientras se resuelve su futuro, el conjunto rojiblanco continúa trabajando con normalidad para prepara el choque que les enfrentará al City de Guardiola este domingo a las 13 horas. Los de Simeone quieren quitarse las malas sensaciones de la derrota en su debut frente al equipo de estrellas de la liga coreana.