Jessica Goicoechea sube una foto totalmente desnuda y saca los colores a Bartra hablando de sexo

Tras muchos meses de rumores, ya está más que confirmado que Marc Bartra y Jessica Goicoechea mantienen una relación sentimental. De hecho, ambos ya posan juntos sin ningún tipo de miedo al qué dirán, pues llevan un tiempo saliendo y son felices uno con el otro. En las redes sociales también se muestran enamorados, y también bromistas.

Sin ir más lejos, Jessica Goicoechea ha vacilado a Bartra en uno de sus últimos post, en el que aparece desnuda completamente en una fotografía. Se trata de una publicación de su viaje a Costa Rica, y el zaguero respondió con varios comentarios. Lo que quizás no esperaba es que Jessica le sacara los colores hablando abiertamente de sexto: «Quien no se moja, no moja».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)



Jessica Goicoechea es sin duda una de las influencers más importantes y conocidas de nuestro país. La modelo arrasa con sus posados, algunos tan explícitos que son censurados en las redes sociales. En la mayoría consigue sortear con sus desnudos integrales esos filtros y burlar la censura. A sus 25 años, esta joven catalana ya ha protagonizado varios sonados romances, y ahora sale con Marc Bartra.

El central del Real Betis se separó de Melissa Jiménez tras muchos años de matrimonio y con tres hijos en común. Desde entonces se le ha relacionado con varias mujeres, siendo Jessica Goicoechea sin duda la más famosa de todas. Ambos fueron cazados juntos en varias ocasiones y también pillados tonteando por Instagram. Después, Bartra tuvo un descuido y subió un vídeo con ella que revolucionó las redes. Ahora, ya son pareja y ninguno esconde su amor después de meses de rumores.