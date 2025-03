Jenni Hermoso también se lleva un palazo de Montse Tomé

Jenni Hermoso está siendo protagonista en las últimas horas. La jugadora del Tigres mexicano reclamó la sentencia del beso de Luis Rubiales pidiendo que el ex presidente de la Federación Española de Fútbol no le pague 10.800 euros y que, en cambio, ingrese un año en prisión. La delantera, ahora, ha recibido una reprimenda de Montse Tomé en una entrevista con Josep Pedrerol en El Cafelito.

La seleccionadora española, que fue preguntada en el juicio del beso sobre por qué no convocó en algunos encuentros a Jenni Hermoso, mandó un aviso para navegantes. «Hay que respetar, ir hacia delante y no tenemos que generar un conflicto de cada decisión que se tome. Ha venido este año en este nuevo ciclo y a veces cuesta entender, o ver, que esta jugadora, con lo que es y con lo que ha sido, no haya estado en estas últimas dos. Nosotros valoramos lo mejor para el equipo. Lo que creemos que el equipo puede necesitar en los diferentes momentos», reflexionó Montse Tomé.

A punto de cumplir 35 años, Jenni Hermoso no es ya una prioridad para la selección española y hasta es posible que ni entre en la próxima Eurocopa que se celebra este verano en Suiza. «No hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. Jenni vino a la primera convocatoria de esta nueva etapa, pero en el cuerpo técnico consideramos que después no tenía que venir», añadió Tomé.

Montse Tomé también quiso explicar con pelos y señales que comparte con Jenni Hermoso «una relación profesional» en la que siempre han «hablado mucho». «A veces, a la futbolista, cuando no se toman decisiones acorde a lo que quiere, cuesta entenderlo. Pero es una relación profesional de una entrenadora que ha tomado una decisión en este momento, que no hay ninguna puerta cerrada», dijo.

El futuro de Jenni Hermoso

La seleccionadora, viendo la presión mediática existente, confirma que no fue «fácil porque Jenni ha sido una jugadora importante en la selección». La jugadora ha sido una abanderada en la lucha del feminismo y hasta dio las campanadas en 2023 en Televisión Española. Su momento deportivo, sin embargo, parece estar lejos de sus mejores días cuando era una fija en el Barcelona.

Ahora Jenni Hermoso parece central en ganar su batalla judicial contra Luis Rubiales en un verano que es muy importante para el fútbol español debido a que la Eurocopa es el único gran título que falta en el palmarés de este equipo. Campeonas del mundo y de la Nations League, las chicas de Montse Tomé saben que tienen una cuenta pendiente con este torneo.

Sea con Jenni Hermoso a bordo o sin ella, lo que es evidente es que España se juega mucho de su credibilidad tras ser sorprendentemente cuartas en los últimos Juegos Olímpicos cuando todo el mundo las daba como favoritas a la medalla. La Eurocopa será una prueba de fuego enorme para todos incluida una Montse Tomé que se juega seguir al frente del equipo al terminar contrato en 2025. De no obtener un resultado acorde a las expectativas, su etapa en la selección podría llegar a su fin.