Jake Dixon le regala una victoria a Aspar en Aragón

Cumpleaños feliz para jorge Martínez Aspar. Jake Dixon le ha regaldo la victoria en el GP de Aragón de MotoGP al jefe del equipo por su 62 cumpleaños que fue el pasado 29 de agosto. El piloto de Aspar partía desde la pole por primera vez esta temporada y no falló. El británico se impuso a un combativo Tony Arbolino, que intentó acercarse en las últimas vueltas para pelear por el triunfo, pero el 96 tenía algo más y amplió la ventaja hasta el segundo.

Dixon se mostró intratable y cruzó la meta en primera posición para firmar su cuarto podio consecutivo. Parece que el británico ha conseguido recuperar su mejor nivel en estos últimos Grandes Premios y suma un segundo, un tercero y dos primeros puestos. Tercero fue Deniz Öncü, que logra el primer podio de un piloto turco en la categoría intermedia desde Sofoglou en 2011. Tras él entró Alonso López que se sitúa tercero del Mundial tras la caída de Joe Roberts en la última vuelta.

La carrera comenzó con caída de Arón Canet en la primera vuelta tras un toque. El piloto valenciano salía desde la primera fila, pero sus esperanzas de luchar por la victoria o el podio se esfumaron en el primer giro. También se fue al suelo otro de los candidatos a la victoria, Fermín Aldeguer. El piloto murciano que subirá el año que viene a MotoGP se cayó en la vuelta siete tras tocarse con Öncü al intentar adelantarle y salió por orejas. La caída fue bastante fuerte.

El piloto del Speed Up se encontraba peleando por el podio en el grupo de cabeza y cuando le metió la moto al turco para devolverle el adelantamiento, el de KTM no le dejó espacio y al tocarse el español salió disparado de la moto. Pero los comisarios decidieron que fue un lance de carrera y no sancionaron a Öncü.

Por otro lado, el líder del Mundial, Sergio García, tuvo muchos problemas durante todo el fin de semana y terminó retirándose a unas vueltas del final cuando iba último. No estaba disfrutando ni tampoco tenía ritmo como para continuar en carrera y decidió entrar a boxes y abandonar la carrera. Ahora cuenta con una ventaja de 12 puntos sobre su compañero de equipo Ai Ogura.