Ons Jabeur se ha convertido en una rara avis en el Mutua Madrid Open. La tenista tunecina, actual número 10 del ranking WTA y cabeza de serie número 8 en la Caja Mágica, es la única rebelde dentro de un cuadro femenino que comenzó este lunes sus octavos de final –ya está en cuartos– con ella como la única Top-10 que permanece en liza. Las derrotas prematuras de Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, favoritas locales, esconden una nueva demostración de la variedad e irregularidad en el tenis femenino, constatada con la afirmación de que no habrá una ganadora del título más allá del puesto 10 del ranking.

Jabeur cumplió con su cometido ante otra de las destacadas, la número 12 del cuadro Belinda Bencic, y selló su pase a los cuartos de final del torneo. En la ronda previa ya era la única representante del top-10, toda vez que de sus nueve predecesoras en la clasificación, tres no pudieron participar en el WTA 1000 de Madrid y las seis restantes cayeron eliminadas en su primer o segundo partido del cuadro final.

Así las cosas, ninguna de las referencias actuales en la WTA podrá aprovechar la ausencia de la imbatible Iga Swiatek, flamante número uno del mundo y que tuvo que darse de baja días antes del comienzo del Mutua Madrid Open por una dolencia en el hombro. Paula Badosa, número dos, cedió ante Simona Halep en segunda ronda, en un encuentro en el que no pudo competir con una de las mejores tenistas sobre tierra batida de la última década. En segunda ronda también cedieron Sakkari (5), Collins (7) y una Garbiñe Muguruza que continuó en 2022 con su maldición en Madrid, donde nunca pudo pasar de los octavos de final.

Antes de las mencionadas y para completar la ecuación tenemos a Pliskova (7) y Sabalenka, número 4 del ranking WTA y vigente campeona del Mutua Madrid Open. Ambas cayeron en su debut, abriendo un cuadro que ahora se encuentra expectante para conocer si Jabeur puede continuar con la machada de representar ella sola al Top-10 o si una outsider se hace con el título, con Sara Sorribes como pujante para España entre las candidatas.

Campeonas emboscadas

Entre las tenistas que mantienen viva su candidatura a la conquista del Mutua Madrid Open rebosa el talento, aunque no cuenten con un ranking actual demasiado alto. Dos veteranas con sobrado talento y palmarés como Simona Halep –doble campeona y doble finalista– y Victoria Azarenka –doble finalista– quieren hacer buena la experiencia en la tierra batida española, mientras las jóvenes Bianca Andreescu y Emma Raducanu, ambas campeonas del US Open, buscan el renacimiento en Madrid, en una gran oportunidad para lucirse lejos del foco de las mejores, que no lo son tanto en la capital.