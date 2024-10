Isco: «Sufrí un ataque epiléptico mientras dormía»

Isco ha protagonizado el primer capítulo del podcast ‘Salud y Betis’ que ha estrenado el equipo verdiblanco con motivo del Día Mundial de la Alimentación que se celebra este miércoles. El futbolista ha tratado la importancia de salud mental e importancia de los hábitos alimenticios y también ha revelado un episodio epiléptico que sufrió mientras descansaba.

«Nunca antes lo había sufrido. Fue un episodio bastante fuerte. Estuve ingresado cuatro días en el hospital, donde me realizaron bastantes pruebas. Me costaba recordar algunas cosas que me pasaron durante ese día. Hay momentos en el hospital que no recuerdo».

Las secuelas de aquel suceso todavía las siente dos años después. «Me evaluaron la actividad eléctrica de las células nerviosas que están situadas en la corteza cerebral, uno de los estudios principales para diagnosticar la epilepsia. Desde entonces no he vuelto a sufrir ningún episodio igual. Aquí sigo, con una pastilla por la noche durante cuatro años».

Tras terminar con su confesión, el futbolista ha mandado un mensaje a todos aquellos que han sufrido una experiencia similar. «La gente que tenga estos episodios que sepa que es algo normal, que se cura y que se trata y que hay que darle visibilidad a este tipo de cosas».

Isco continúa en el dique seco. Tras una gran temporada con el Betis, un golpe con Saúl Coco se tradujo en lesión y le privó de disputar la Eurocopa con España. Tuvo que pasar por el quirófano. El malagueño continúa su proceso de recuperación al margen del equipo con prudencia con el retorno

Se le retirará la protección en estas semanas para evaluar su estado y comenzar la segunda fase del trabajo.