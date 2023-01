Intercity-Barcelona: partido de alto riesgo para el Barça

El Barça se estrena este miércoles en la Copa del Rey con un partido de máximo riesgo ante el Intercity alicantino, un rival de Primera RFEF con mucho que ganar y poco que perder, un encuentro trampa para los culés en estos dieciseisavos de final coperos. Xavi Hernández hará rotaciones masivas para este duelo en el que apostará por los menos habituales, dando descanso ya asegurado a Robert Lewandowski y Pedri González, ambos fuera de la lista de convocados.

El patinazo en el derbi catalán ante el Espanyol no era la mejor forma de volver a la competición para el Barça y es algo que Xavi sabe. Orejas levantadas y ojo avizor con la visita al Intercity en el Rico Pérez, el estadio del Elche en el que se disputará mañana este encuentro (21:00 horas). Se ve beneficiado en este sentido el cuadro culé, que jugará en un campo de Primera y evitará la visita al Antonio Solana, menos largo y ancho que el feudo de los franjirrojos.

De hecho Xavi se deja de pruebas y oportunidades más allá del primer equipo. No hay ninguna gran novedad del filial en la convocatoria y el egarense se la jugará con su segunda avanzadilla. Se esperan rotaciones masivas en todas las líneas eso sí, aunque no dejará de ser un once completamente competitivo el que plantea el técnico culé.

Destacará el regreso de Ronald Araujo, como avanzó Xavi en rueda de prensa. El uruguayo ya está completamente recuperado de su lesión y tendrá sus primeros minutos competitivos ante el Intercity. A tenor de las palabras del entrenador, previsiblemente será Eric García el que le acompañe en la zaga. Otros poco habituales como Kessié, Memphis o Pablo Torre tendrán minutos en este encuentro. Iñaki Peña será el portero titular para este partido, tras recibir la confirmación de La Liga de que es futbolista del primer equipo, dando descanso a Ter Stegen.

Estos dieciseisavos de final con el nuevo formato no están siendo un partido cómodo para el Barça. Sus últimos antecedentes así lo delatan. Ibiza, Cornellá y Linares Deportivo pusieron las cosas difíciles a los culés. No hubo goleadas en ninguno de los casos y sí partidos con el resultado corto: 1-2, 0-2 y 1-2, respectivamente. El plus de enfrentarse a un grande siempre extasía a los equipos de menor categoría y es algo que en los últimos años, con el plan B, ha sufrido el Barça.

Conocido Intercity

El Intercity, uno de los recién ascendidos al Grupo 2 de la Primera Federación, camina decimosexto clasificado con 19 puntos, en puestos de descenso aunque a sólo siete de los play off de ascenso. Suma cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas en sus primeros 17 partidos. Comparte grupo con el Barça Atlètic, con el que empató a cero a principios del mes pasado, por lo que no es un completo desconocido para los informes del club, todo lo contrario.

Además, en el Intercity juegan bastantes jugadores con pasado culé, proyectos de La Masía que no llegaron finalmente hasta el primer equipo pero que sí se formaron en el ADN blaugrana. Son un total de ocho los futbolistas con pasado en el Barça. Son los casos de Guillem Jaime, Franck Angong, Carlos Carmona, Cristian Herrera, Oriol Soldevila, Pol Roigé, Benja Martínez y Xemi Fernández.