La intensa charla viral de Guardiola con el entrenador de los Celtics que arrasa en la NBA

Pep Guardiola animará a los Boston Celtics en las finales de la NBA que arrancan en un día. El técnico español, de vacaciones tras finalizar la temporada con el Manchester City, acudió a Boston para charlar con Joe Mazzulla, técnico de los Celtics, que a su vez había visitado a Guardiola unos meses antes en Mánchester.

En una fotografía muy comentada en redes sociales, el periodista Morey Hershgordon captó cómo Guardiola hablaba con Mazzulla en la cancha del TD Garden, la pista en la que arrancarán las finales de la NBA que juegan Boston Celtics y Dallas Mavericks. Hay que recordar que en los Dallas juega Luka Doncic, estrella total de la NBA, que busca el primer anillo de su carrera deportiva.

Joe Mazzulla is talking to Manchester City manager Pep Guardiola.

Intimate conversation. Mazzulla has spoken about studying other sports and applying it to 🏀 pic.twitter.com/K92xtzCVL2

— Morey Hershgordon (@MHershgordon) June 5, 2024