El ingrediente secreto de la dieta de Verdeliss para afrontar 7 maratones

Verdeliss sigue haciendo historia tras ganar la sexta maratón de forma consecutiva en la World Marathon Challenge. La atleta española también reinó en Fortaleza, Brasil, y solo se encuentra a un ‘paso’ de lograr el pleno de triunfos. Después de vencer en la Antártida, Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Perth (Oceanía), Dubái (Arabia Saudí) y Madrid (España), solo le bastaron un total de 3 horas y 12 minutos para subirse a lo más alto del podio en el territorio carioca. Ahora, solo queda por dominar en Miami, donde intentará buscar el 7 de 7 para inscribir su nombre en los libros de historia de la competición.

Siete días, siete continentes y siete maratones, un reto que, precisamente, no está a la altura de todo el mundo: en total, los atletas deberán recorrer la cantidad de 295.365 kilómetros para completar las 7 pruebas correspondientes a la World Marathon Challenge, o también conocida como Week at the Knees. Para ello, los corredores deberán prepararse para soportar el sinfín de metros en sus piernas y, sobre todo, el cansancio acumulado de ir un lado a otro del globo en tan poco rango de tiempo.

El ingrediente secreto de Verdeliss

La prueba comenzó el pasado viernes 31 de enero y finalizará este jueves 6 de febrero en Miami, Estados Unidos, lugar donde Verdeliss buscará hacer historia en dicha competición y poner fin a una ‘agonía’ que es superada, en parte, gracias a un ingrediente especial en la dieta de la española: «bocadillo de jamón».

Parece broma, pero no lo es. La navarra, tras la última prueba disputada en Fortaleza, Brasil, aseguró que, para superar un reto como este, su cuerpo necesita una ingesta calórica muy alta debido al gran gasto de energía que soporta y confía plenamente en encontrar alguna cafetería en los respectivos aeropuertos para «comprar un bocadillo de jamón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss | Estefi Unzu (@verdeliss)

«Cuando acabe todo y vuelva a casa montamos una fiesta, ahora quiero un bocadillo de jamón», bromeaba la española tras vencer en Madrid, a la vez que estaba rodeada de su familia. Asimismo, también confirmó lo que era un secreto a voces: «No soy una persona sobrehumana, ni ninguna extraterrestre y empiezo a notar la fatiga. No puedo más».

No obstante, el apoyo de su familia, otro de los ingredientes secretos de Estefanía, es vital para superar este reto. «Lo que está haciendo es algo inexplicable, algo que sale fuera de lo normal. Estoy muy orgulloso de tener una hija como ella que además esté haciendo este reto tan salvaje y encima que lo haga por una buena causa», añadía Fernando, padre y entrenador personal de Verdeliss.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss | Estefi Unzu (@verdeliss)