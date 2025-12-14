India monta un comité por el caos en la visita de Messi: “Pido sinceras disculpas”

La gira de Messi por India desembocó en caos total ya a la primera parada. Fue en Calcuta. El argentino -reciente campeón de la MLS- hizo una breve aparición en el estadio Salt Lake junto a Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Tan sólo compareció durante 20 minutos y desató el descontento de los asistentes. Varios aficionados, que habían pagado alrededor de 115 euros por la entrada, lanzaron los asientos a modo de protesta. La policía detuvo a los principales instigadores y la ministra de Bengala Occidental se ha disculpado apenas 24 horas después.

«Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se presenció hoy en el Estadio de Salt Lake. Me dirigía al estadio para asistir al evento junto con miles de amantes del deporte y aficionados que se habían reunido para ver a su futbolista favorito, Lionel Messi. Pido sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todas las personas amantes del deporte y a sus fanáticos, por el desafortunado incidente ocurrido», inició.

«Estoy constituyendo un comité de investigación bajo la presidencia del juez (retirado) Ashim Kumar Ray, con la participación de la secretaria principal y la secretaria principal adjunta del Departamento de Interior y Asuntos Rurales. El comité llevará a cabo una investigación exhaustiva del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para evitar que situaciones similares se repitan. Extiendo mis más sinceras disculpas a todas las personas amantes del deporte», finalizó.

Las imágenes de las protestas en Calcuta han dado la vuelta al mundo. Asientos arrancados y arrojados al césped, lanzamiento de objetos al campo y un terreno de juego invadido por los aficionados a modo de protesta. El resto del recorrido por India llevará a Messi por las localidades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi y se extenderá durante tres días. Es la segunda visita del argentino al país asiático, donde disputó un amistoso contra Venezuela en el año 2011.