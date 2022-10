Inda: «Gil Marín acelera para vender el Atlético ante el miedo a perder el control del club»

El Atlético de Madrid podría cambiar de propietarios más pronto que tarde. Eduardo Inda desveló la pasada semana que la parte del club que controla la familia Gil Marín podría ser vendida por 1.200 millones de euros y ahora ha querido ampliar dicha información explicando la urgencia de los gestores en vender el club por miedo a una ampliación de capital.

«Gil Marín sabe que tiene un equipo muy valorado y este año el equipo ha perdido 40 millones y el problema que tiene es que si esta temporada también perdiese dinero tendría que hacer una ampliación de capital. Ahí podrían perder Gil Marín y Cerezo el control de la propiedad y no se quieren arriesgar a ello. La valoración de la entidad es de 1.200 millones. Los precios que se están pagando por los clubes en España son baratos por lo que se está pagando por ellos en la Premier», explicó Inda.

El director de OKDIARIO alabó la modernización de la gestión del club a cargo de Miguel Ángel Gil Marín porque «con Gil y Gil era un cachondeo, con cuentas en B, varios entrenadores por temporada y ahora Gil Marín ha conseguido la modernización del Atlético y su mayor emblema es el Metropolitano».

No en vano, el periodista aseveró que el club va a tener que acometer ventas muy dolorosas para cuadrar cuentas y eludir unas pérdidas que se dan por seguras por segundo año consecutivo. «El club está ofreciéndose por ahí. Lo que vale del club no son sólo las instalaciones bonitas, pero si te eliminan y no llegas a octavos, el club no vale tanto. Mantengo la información absolutamente. El asunto del Atlético es que me hablan de 40 millones de pérdidas, ¿eso es sostenible en el fútbol? Vender a Joao Félix por 40 millones después de costarte 130 kilos es una ruina», zanjó Inda.