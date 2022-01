Rafa Nadal está hecho de otra pasta. El tenista español reapareció en el circuito oficial a comienzos de año después de que en agosto el pie le obligara a parar. El balear se probó en una exhibición en Abu Dabi el pasado mes de diciembre, de donde salió con dos derrotas y un positivo por coronavirus a su llegada a España. En cuanto pudo viajó a Australia para probarse, con muchas dudas en su mente. Cuatro semanas en las Antípodas le han bastado para añadir un título a su vitrina y un billete en el bolsillo hacia la gloria el próximo domingo en la final del Open de Australia.

Emotivas lágrimas de Rafa Nadal tras ganar a Matteo Berrettini tras una batalla de cerca de tres horas en la Rod Laver Arena y que le daba el pasaporte directo a la final del Open de Australia. El de Manacor liberó toda la tensión, se emocionó y reconoció lo importante que era para él volver a estar en una final de Grand Slam. Atrás deja cuatro meses fuera del circuito, un tratamiento en el pie y muchas dudas sobre si podría volver a competir.

Fue el pasado mes de agosto cuando Nadal anunció que daba por finalizada la temporada para someterse a un nuevo tratamiento en el pie. Buscaba otra solución a una lesión que le ha acompañado desde sus inicios. Cuatro meses fuera en los que tuvo que renunciar a importantes citas, pero en cuanto se sintió preparado para probarse regresó. Lo hizo en el torneo de exhibición de Abu Dabi los días 17 y 18 de diciembre. Allí, Nadal dejó buenas sensaciones, pero se marchó con dos derrotas ante Andy Murray y Denis Shapovalov.

Nadal reconoció no estar seguro todavía de si llegaría listo para el Open de Australia. La incertidumbre sería aún mayor a su regreso a España, momento en el que dio positivo por coronavirus. Obligado a parar y aislarse hasta recuperarse, Nadal cogió el billete a Melbourne en cuanto obtuvo un resultado negativo en la PCR. Su objetivo era probarse en el ATP 250 de Melbourne, sobre la misma Rod Laver Arena en la que semanas después se disputaría el Open de Australia.

Primer mordisco del año y una oportunidad para la historia

La sesión de preparación para el Open de Australia salió a las mil maravillas. Nadal añadió un nuevo título a sus vitrinas tras imponerse en la final al estadounidense Maxime Cressy en un torneo en el que ni siquiera cedió algún set. El título, más allá del trofeo en sí, era una bocanada de aire fresco y confianza para Nadal de cara a sentirse competitivo en el primer Grand Slam de la temporada.

Ya en el Open de Australia, Nadal ha ido yendo de menos a más hasta dar un gran salto de calidad especialmente en la segunda semana de competición, ante los rivales más duros. «Es difícil explicar que esté jugando a este nivel, he vuelto a divertirme y sentirme vivo», explicaba Rafa Nadal tras ganar en la semifinal a Matteo Berrettini. Y es que pese a la falta de rodaje, el pupilo de Carlos Moyá ha sabido hacer frente a rivales de la talla de Denis Shapovalov o el propio italiano para avanzar hacia su sexta final en Melbourne.

«La gente de fuera quizá no lo crea, pero mi equipo sabe lo que he pasado estos últimos seis meses. No sabía si volvería a competir a este nivel», reconocía Nadal a los micrófonos de Eurosport. A sus 35 años y después del calvario pasado, el de Manacor disputará este domingo su 29ª final de Grand Slam en su primera oportunidad de convertirse en el primer tenista que conquista los 21 Grandes.