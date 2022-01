Rafael Nadal se emocionó tras confirmar el pase a la final del Open de Australia 2022. El manacorense, que venció a Matteo Berrettini en semifinales con una gran actuación, se escondió en su raquetero pero no pudo ocultarse, muestra de la felicidad que supone regresar de una lesión hacerlo con el éxito que está consiguiendo.

«Me siento vivo de nuevo», afirmó después Nadal, como explicación de sus sentimientos tras imponerse a Berrettini y llegar, tres años después, a la final del Open de Australia. El tenista no quiso mostrar la emoción en su rostro al término del partido, de ahí su exploración en el raquetero, pero sí se le vio afectado, en el mejor sentido, durante su comparecencia ante el público en la Rod Laver Arena.

