La familia Beckham sigue de celebración. Hace unos días, el hijo mayor del ex futbolista inglés y Victoria se daba el ‘sí, quiero’ con su ahora esposa Nicola Peltz en Palm Beach, Florida. Un acto que no ha pasado desapercibido en el panorama internacional, tanto por el despliegue de seguridad que protegía a la pareja protagonista, como por la impresionante ceremonia, en la que obviamente no faltó ni un detalle.

Una boda de ensueño que costó 3,5 millones de euros y en la que los regalos que los invitados ofrecieron a los recién casados fueron parte importante. El presente que más ha trascendido ha sido el de los padres del novio, que no escatimaron y se gastaron casi medio millón de euros en un Jaguar XK140 eléctrico del año 1954. Aunque para ellos no sea del todo caro, pues el patrimonio neto de la familia Beckham es de unos 415 millones de euros.

En cuanto tuvieron la ocasión, Brooklyn y Nicola lo estrenaron por todo lo alto. Fue un día después de la boda cuando se les pudo ver dando un paseo por el barrio en el que se encuentra la mansión en la que se casaron. Un regalo acorde con la boda que se celebró en una finca valorada en más de 90 millones de euros que es propiedad de la familia de Nicola Peltz.

Como detalle, todos los invitados al evento vistieron trajes de Dior diseñados por Kim Jones. Cabe destacar también que Brooklyn y Nicola se asociaron con la organización humanitaria Care y animaron a los invitados a hacer donaciones en su nombre para ayudar a las mujeres y niñas, familias y personas mayores que necesitan ayuda urgente en Ucrania. Los padres de la novia fueron de los primeros en hacer importantes donaciones a esa causa, por lo que no todo fueron lujosos regalos.