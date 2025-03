La increíble confesión de Isco tras ser clave en el derbi sevillano: «Llevo dos semanas casi sin entrenar»

Isco Alarcón volvió a ser el MVP en el derbi que disputaron Betis y Sevilla la noche de este domingo en el estadio Benito Villamarín. El ex jugador del Real Madrid se llevó una tremenda ovación de su afición cuando fue sustituido. Y es que el compromiso del jugador malagueño está fuera de toda duda, más aún con la capacidad de sacrificio que demostró públicamente tras el partidazo de ayer en RTV Betis.

«En las dos semanas creo que he entrenado un día y medio. Me llevé un golpe en la placa y tengo un edema importante ahí. He hecho lo que he podido hasta que el cuerpo ha aguantado», confesó Isco. Y es que el futbolista del Betis lleva desde antes del parón de selecciones con un dolor bastante agudo en la zona de la placa que le impusieron en la segunda operación en su última lesión por un golpe en el anterior partido de Liga ante el Leganés. A raíz de ese golpe, le salió un edema en la zona que le impedía trabajar con normalidad.

Para aguantar las molestias que sufría el tiempo que estuvo siendo el director de orquesta del juego del Betis, Isco aportó tranquilidad cuando los nervios del derbi sevillano podían jugar una mala pasada a su equipo. Sobre todo fue clave en el segundo gol de los suyos brindándole una gran asistencia con un toque mágico al ‘Cucho’ Hernández para que el delantero colombiano anotara el tanto de la victoria.

Isco está siendo, con el permiso del brasileño Antony, el futbolista más importante del Betis en la segunda parte de la temporada. Desde aquel discurso de autocrítica en Vigo, el equipo de Manuel Pellegrini suma ya seis victorias consecutivas en la competición doméstica y una clasificación para los cuartos de final de la Conference League. Y todo, gracias al espectacular estado de forma del ex jugador del Real Madrid.

Ttras el choque ante el Sevilla, Isco realizó algunas declaraciones más que dejan claro lo feliz que está que el malagueño desde que aterrizó en el Betis: «No me canso de decirlo. El Betis fue mi luz en la oscuridad que estaba pasando y estaré eternamente agradecido al club y a la afición por el cariño que me da y por eso trato de agradecerlo en el campo. Sabemos que es difícil, pero la ambición del equipo es máxima y no nos ponemos límites. Ojalá que esta victoria nos dé la inyección de moral necesaria para terminar de hacer cosas grandes esta temporada».