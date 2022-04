Carlos Alcaraz, flamante campeón del Trofeo Conde de Godó, aparece este 25 de abril por primera vez entre los 10 mejores del mundo, a sus 18 años. El tenista murciano, pupilo de Juan Carlos Ferrero, ha logrado este hito en el mismo día que hace 17 años también lo hacía Rafa Nadal a su misma edad y tras coronarse precisamente en Barcelona. “Hacerlo en la misma fecha que lo hizo mi ídolo es muy especial”, reconoció el de El Palmar, nuevo número 9 de la ATP y tercera mejor raqueta del circuito en lo que va de temporada.

A pesar de que es «una mochila» con la que no quiere cargar, Carlos Alcaraz parece destinado a seguir los pasos de Rafa Nadal. Al menos sus inicios están siendo muy parecidos a los que en su día protagonizó el tenista de Manacor. El murciano está enfocado en escribir su propia historia, hacerse su propio nombre en el circuito y llegar lo más lejos posible. Sin ánimo de comparaciones, lo cierto es que tanto Nadal como Alcaraz comparten ahora un mismo hito: los dos entraron en el top-10 de la ATP un 25 de abril, poco antes de cumplir los 19 años y tras coronarse en Barcelona con su primer Godó.

“Hacerlo en la misma fecha que lo hizo mi ídolo es muy especial”, dijo Carlos Alcaraz sobre la coincidencia de entrar en el top-10, el mismo día que lo hizo Rafa Nadal. El murciano está siendo uno de los grandes protagonistas de este inicio de temporada, con sus títulos en Río, Miami y Barcelona. A pesar del éxito, Alcaraz lo vive con cierta tranquilidad y humildad.

“No me asusta. Me lo tomo todo muy normal porque siempre he sido un chico normal, de pueblo. No por crecer como tenista y porque me reconozcan voy a cambiar mi forma de ser. Ahora mismo me siento como un jugador que puede ganar, pero en casa soy el mismo chico de cuando tenía 10 años”, aseguró el pupilo de Juan Carlos Ferrero tras imponerse en la final a Pablo Carreño.

¡Bienvenido al Top 🔟, Carlitos! Con apenas 18 años, 🇪🇸 @alcarazcarlos03 inicia este lunes una era muy especial en el Ranking ATP. — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 25, 2022

«No quiero ponerme límites»

A unos días de cumplir los 19 años, Carlos Alcaraz está ya entre los diez mejores del mundo, un objetivo superado con creces al que se había propuesto a principios de años cuando veía como un sueño acabar entre los 15 primeros. Con trabajo y constancia, los éxitos van llegando al joven murciano y es por ello que no quiere ponerse un objetivo concreto, sino seguir trabajando y mejorando cada día.

“Si despliego este nivel tengo muchas opciones de seguir ganando, de vencer a los mejores y ganar torneos, eso busco ahora mismo: seguir mejorando, disfrutando en pista. El techo aún no lo quiero tocar. No quiero ponerme límites”, declaró Alcaraz. Su próximo torneo es el Mutua Madrid Open, evento al que el año pasado acudió como invitado por la organización y al que en esta edición llega como cabeza de serie, con un título de Masters 1000 en sus vitrinas y como uno de los tenistas más esperados.