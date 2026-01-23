Iñaki y Nico Williams declaran este martes como investigados por una presunta estafa en la compra de un coche de lujo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Aoiz (Navarra) ha citado a declarar este próximo martes en calidad de investigados a los futbolistas del Athletic Club Iñaki Williams y Nico Williams al apreciar indicios suficientes de estafa y apropiación indebida en una operación relacionada con la adquisición de un Mercedes AMG E63, un vehículo de alta gama valorado en más de 100.000 euros.

Las declaraciones se celebrarán por videoconferencia desde la sede del Athletic Club en Bilbao, conforme a lo acordado en un auto judicial ya notificado a las partes, dentro de unas diligencias previas abiertas tras la admisión a trámite de una querella criminal.

El juez ve indicios penales en la operación

El procedimiento se inicia a raíz de una querella presentada por una empresa dedicada a la compraventa de vehículos, que acusa a los hermanos Williams y a otras personas de haber articulado una operación para hacerse con el coche sin pagar su importe ni entregar el vehículo pactado a cambio.

El magistrado instructor considera que los hechos denunciados presentan apariencia delictiva, motivo por el cual ha ordenado incoar diligencias previas y tomar declaración a los investigados para esclarecer lo ocurrido.

Según el relato que consta en la querella y que el juez ordena investigar, los hechos se remontan a finales de 2024, cuando un intermediario habría contactado con el administrador de la empresa querellante para trasladarle el interés de los futbolistas en adquirir el Mercedes AMG E63. La mercantil compró el coche en el extranjero, lo matriculó en España y entabló negociaciones para una permuta con otro vehículo propiedad de los jugadores.

El coche a nombre de Mary Prince Fripomaah

La acusación particular, ejercida por Juan Gonzalo Ospina, del despacho penalista Ospina Abogados, sostiene que los investigados habrían generado de forma consciente un contexto de confianza, permitiendo a la empresa probar el vehículo ofrecido en intercambio y manteniendo encuentros personales que facilitaron la entrega efectiva del Mercedes.

Sin embargo, siempre según la versión de la querellante, la permuta nunca llegó a formalizarse. En su lugar, se habría optado por una compraventa simulada, poniendo el vehículo a nombre de Mary Prince Fripomaah, persona del entorno familiar de los futbolistas, que también figura como investigada en el procedimiento.

Según la acusación, esta maniobra habría servido para blindar la titularidad del coche e impedir a la empresa recuperar el vehículo o cobrar su valor, consumándose así una presunta apropiación ilícita.

Será ahora la declaración de los investigados y el avance de la instrucción lo que determine el alcance real de los hechos y la eventual responsabilidad penal de los implicados.