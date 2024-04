Impresionante: así fue la invasión de la afición del Bayer Leverkusen para celebrar la Bundesliga

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es el nuevo campeón de la Bundesliga. Y es una hazaña futbolística. Este equipo jamás había ganado la liga alemana y el torneo lo llevaba ganando 11 años consecutivos el Bayern de Múnich. El Bayer Leverkusen hace historia y por supuesto su afición lo celebró a lo grande con una invasión al terreno de juego.

El triunfo por 5-0 del Bayer Leverkusen ante el Werder Bremen confirmó el título de Bundesliga para el conjunto que entrena Xabi Alonso, que firma una de las cosas más impresionantes que se han visto en el fútbol. Un equipo que la temporada pasada estaba en descenso acaba como campeón del torneo un año y medio después.

Y como era de esperar, la afición del Bayer Leverkusen lo celebró a lo grande. Con lágrimas en los ojos, saltando y con sus banderas, prácticamente todos los que llenaron el estadio Bay Arena saltaron al césped a celebrar una hazaña futbolística. Ningún seguidor de este club había vivido algo igual. El Bayer tiene dos títulos en toda su historia, una Copa y una Copa de la UEFA, pero Bundesliga jamás habían ganado.

Así, la afición del Leverkusen invadió el césped y llenó por completo el terreno de juego con abrazos y manteos a los futbolistas. Los jugadores del Bayer apenas pudieron entrar en vestuarios y fueron devorados, en el mejor sentido de la palabra, por sus hinchas, que viven algo único. Los miembros de la seguridad privada del estadio hicieron lo que pudieron, pero había tanta gente que los jugadores eran engullidos por los aficionados.

En un partido perfecto en el que Wirtz marcó un hat-trick y Bonifce, de penalti, y Xhaka marcaron los otros goles, la fiesta del Bayer Leverkusen comenzó realmente en el minuto 83, cuando el club marcó el 4-0 al Werder Bremen. Ahí ya muchos aficionados saltaron al terreno de juego a pesar de que los jugadores y Xabi Alonso pidieron calma. El partido todavía no había acabado, pero los hinchas se pusieron en la banda en una escena pocas veces vista en el fútbol. Abrieron hasta las puertas de algunas puertas que separan las gradas con el terreno de juego.

Histórico Bayer Leverkusen

Wirtz, gran figura de este Bayer Leverkusen, marcó el 5-0 final en el minuto 90 y realmente no hubo ni pitido final porque ya en ese momento saltaron la mayoría de los aficionados. No se pudo ni sacar de centro porque era imposible. En ese momento Xabi Alonso siguió pidiendo calma, pero visto que era imposible, decidió meterse a vestuarios. Al Leverkusen no le daban este domingo el trofeo de la Bundesliga, por lo que realmente la celebración estuvo en el vestuario cuando pudieron llegar los jugadores.

Los festejos en la calle de esta histórica Bundesliga tendrán que esperar. Está tan bien el Bayer Leverkusen que puede ganar otros dos títulos. El jueves disputa el encuentro de vuelta de cuartos de Champions League ante el West Ham, con un 2-0 en la ida. Y dentro de un mes jugará la final de la Copa de Alemania ante el Kaiserlauten, equipo de Segunda. El Bayer puede lograr un doblete e incluso triplete que es una hazaña. Además, todavía no ha perdido ni un solo encuentro en la temporada.