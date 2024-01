La imagen que no se vio por televisión del rodillazo de Christensen a Arnaiz en el gol del Barça

El Barça se clasificó para la final de la Supercopa de España en Riad tras vencer a Osasuna gracias en gran parte a un gol de Lewandowski que vino precedido de una falta de Christensen sobre Arnaiz a la altura del centro del campo. Este viernes ha aparecido una nueva imagen donde el rodillazo del central culé parece muy claro en la parte baja de la espalda del futbolista rojillo.

La polémica arbitral fue protagonista en la segunda semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Osasuna en Riad. El partido estaba muy igualado, ambos equipos tenían tímidas ocasiones y el cuadro de Xavi estaba mostrando muy poco para ganar el partido. En el minuto 59, Christensen le robó la pelota a Arnaiz a la altura del medio campo y el jugador rojillo cayó al suelo. Los jugadores de Osasuna protestaron y el árbitro dejó seguir.

Tras esa acción, Gündogan metió un pase preciso al área, Robert Lewandowski controló y disparó al fondo de la red para decantar el partido a favor del Barcelona con el 1-o en Riad. Acto seguido, todos los jugadores de Osasuna se fueron a por el colegiado del partido, en este caso Muñiz Ruiz, para reclamarle dicha falta. Pero el VAR no entró y el gol subió al marcador, colocando a los de Xavi por delante.

La imagen que ha salido a la luz este viernes y que no se vio por televisión durante el partido, deja claro que Christensen le dio con la rodilla en la parte baja de la espalda a Arnaiz. El jugador de Osasuna estaba de espaldas al defensa culé y tenía la posición ganada con la pelota en sus pies. La falta, por lo tanto, parece clara, por lo que el VAR debió entrar y anular el gol de Lewandowski. Un tanto que podría haber cambiado el devenir de la eliminatoria.

Por lo que sea, esta toma no se ha visto.

RODILLAZO en la espalda.

Nada, sigan sigan. pic.twitter.com/BMyeiUHhNr — Maria GMC (@tildegm) January 12, 2024

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, fue muy claro sobre la polémica falta no pitada de Christensen sobre Arnaiz: «Nos sentimos perjudicados porque el criterio fue muy diferente. Esa falta no tiene que ser revisable, pero es falta. Nos sentimos perjudicados porque fue determinante para el partido. Si hay árbitros que dejan jugar me parece perfecto, pero ha sido para uno sí y para otro no. Nos sentimos perjudicados».

David García, central rojillo, explotó contra el árbitro Muñiz Ruiz después de que no pitara falta previa de Christensen sobre Arnaiz en el gol de Lewandowski que definió la semifinal que disputaron Osasuna y Barça. El capitán del conjunto rojillo dejó claro que los árbitros siempre favorecen a los mismos y que era una falta clara.