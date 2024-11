Iker Bravo: «Ojalá poder estar en el próximo Mundial jugando con Nico y Lamine»

Iker Bravo (19, San Cugat del Vallés) es la gran novedad de la convocatoria de Santi Denia en la selección española sub-21 para sustituir el ascenso de Samu Omorodion. El delantero español está haciendo las cosas muy bien en el Udinese y se ha ganado estar aquí tras ser el MVP del pasado Europeo con la sub-19. Iker tuvo momentos complicados en la cantera del Real Madrid, pero ahora siente que está feliz y que las cosas le están saliendo muy bien. El nuevo delantero de la sub-21 atiende a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con un sueño y un objetivo muy claro en su cabeza.

Pregunta: Son sus primeras horas como jugador de la selección española sub-21. ¿Qué se siente?

Respuesta: Para mí es muy especial estar aquí con los jugadores de la sub-21, el staff y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Me han recibido muy bien los compañeros y me siento muy cómodo y estoy muy feliz.

P: Llega a esta concentración de la sub-21 siendo el mejor jugador del último Europeo sub-19. Lo recalcó Santi Denia en la rueda de prensa de la lista. ¿Qué le ha dicho el míster?

R: El míster ha hablado conmigo y me ha dicho que me ve mucho mejor. Ha hablado con el Udinese y les han hablado muy bien de mí, que estoy muy profesional y simplemente me ha dicho que sea yo, que disfrute sobre todo y que lo valore.

P: En el horizonte hay otro Europeo que es el de la sub21, el próximo verano ¿se ve haciendo lo mismo que hizo en el sub-19?

R: Bueno, hay muchos factores. Aún queda mucha temporada para el Europeo, pero yo voy a trabajar para ello. Y si yo trabajo soy capaz de todo.

P: Dijo en una entrevista que a sus amigos y familiares antes del Europeo sub-19 ya les había dicho que iba a ser el MVP del torneo. Me gustaría, a ver si me puede decir qué audios o qué mensajes les ha mandado a sus familiares o amigos antes de esta convocatoria de la sub-21- ¿Algún vaticinio?

R: El problema con esta convocatoria es que no sabía que iba a venir porque yo no me lo esperaba. Entonces, cuando yo me enteré de que yo venía para aquí fue una sorpresa. Yo estaba con mis primos jugando a la play y mi primo estaba muy nervioso dándole (al teléfono) porque él tenía un presentimiento. Y le dije que dejase el móvil. Estate pendiente de jugar a la play no sé qué. Y de repente sale la lista. Y el último, el último de todos, era yo. Y se pone ‘que sí, que está, que sí, que estás’. Empezamos a llamar a mis familiares y eso, y no he mandado ningún audio. En esta convocatoria no he mandado ningún audio.

P: ¿Y qué fue lo primero que pensó cuando se vio en la lista de la sub-21?

R: Una alegría. Como una liberación de que estamos consiguiendo cosas. Todo va bien. Después de dos años de tormenta, digámoslo así, sentí como una liberación de todo va bien.

P: Si todo va bien, puede debutar contra Inglaterra en La Línea. Encima muy cerca de Gibraltar. Es un partidazo. Os habéis enfrentado muchas veces a Inglaterra en categorías inferiores. Un partido muy chulo para debutar.

R: El partido contra Inglaterra han pensado bien el sitio. Porque está al lado de Gibraltar (risas). Es un partidazo. Inglaterra tiene una selección muy fuerte, tanto en la absoluta como en la sub-21. Creo que hay jugadores que ya están jugando hasta Champions y la verdad que es un partidazo. Yo no sé si voy a debutar o no, pero si debuto seguro que lo haré bien.

P: ¿Si debuta en Albacete también va a estar muy bien, no?

R: También.

P: Hay que pensar en el futuro y en lo que viene. La sub-21 está muy bien, pero todos sabemos que España crea muy buenos centrocampistas, crea buenos centrales, pero los delanteros le cuesta. Tenemos dos. A la última ya no ha ido Joselu. Tenemos a Samu y está Morata que por ley del fútbol no sabemos cuanto le queda. ¿Se ve en el Mundial de 2026?

R: Jugué contra Morata en San Siro y tengo que decir que es muy buen jugador. Yo creo que en España tampoco se le valora tanto, pero cuando tú lo ves dentro del campo hace cosas que la gente no lo ve, pero es muy buen jugador. Después está Samu, que lleva no sé cuántos goles, está haciendo un temporadón increíble. Y después vienen muchos delanteros que también tienen mucho nivel. Aquí estoy compartiendo posición con Mateo Joseph y también tiene muy buen nivel, y hay muchos jugadores que tienen muy buen nivel. Ojalá en el Mundial esté yo ahí. Con el 9, con el 19 o con el número que sea. Yo voy a trabajar para ello.

P: Vamos a pensar en positivo. Sería brutal ser el delantero de España con Lamine Yamal en una banda y Nico Williams en la otra, ¿no?

R: Para mí sería un placer jugar con esa clase de futbolistas (Yamal y Nico). A Lamine lo llevo viendo desde pequeño, solo soy dos años mayor que él. Lo veía desde que era un niño. Y tiene un talento especial desde que tenía siete años y entró al prebenjamín. Y Nico también se ha visto que es un crack mundial y jugar al lado de ellos te diría que sería hasta fácil.

P: Ha tenido dos años complicados. Morata también lo ha pasado mal. En la última convocatoria estuvimos hablando todo el rato de la salud mental. ¿Es un referente Morata?

R: No lo conozco personalmente, pero sí que estuve hablando un ratillo con él después del partido y cuando había alguna falta o algo. Y para mí es un referente. Obviamente, los delanteros españoles que tienen un buen nivel y hacen buenos partidos, pues siempre me intento fijar en ellos porque al fin y al cabo es mi país. Y la verdad que para mí es un referente.

P: ¿Se le ha tratado mal en España?

R: Sí.

P: Ahora está en la Seria A con minutos y lleva un gol. ¿Cómo va la aventura por allí?

R: Muy bien, muy bien. Estoy muy cómodo en Udine. La ciudad es muy tranquila y yo creo que era un poco lo que necesitaba yo, tranquilidad y paz. Y la Serie A es una liga muy competitiva, muy complicada, pero me estoy adaptando bien y me siento muy cómodo.

P: Solamente tiene 19 años, pero la sensación es que lleva muchos años en el fútbol. Cantera del Barcelona, Bayer Leverkusen, Real Madrid y ahora Udinese. ¿Tiene la misma sensación?

R: Sí, sí. No es que tenga la sensación, porque yo al fin y al cabo lo vivo desde dentro. Y coges experiencias del Barça, del Madrid, del Bayer. Ahora en el Udinese vas cogiendo experiencia, pero sí que es verdad que la gente de fuera se piensa que tengo mucha más edad. Porque al haber tenido un recorrido entre comillas largo de equipos y todo, pues la gente se piensa ‘pero este chico aún tiene 19 años’. ¿Sabes? Al empezar tan joven también…».

P: ¿Qué queda del Iker que nos trajo a muchos periodistas aquí a Las Rozas a presenciar un amistoso de España contra Italia con Luis de la Fuente viendo el partido?

R: Pues es un Iker Bravo muy cambiado, con las ideas muchísimo más claras y mucho más maduro, no cabe duda. Pero sigo siendo el mismo futbolísticamente. He mejorado, obviamente, pero desde la base tengo la misma.

P: ¿Cómo eres como delantero?

R: Mucha me dice como delantero, pero yo siempre he sido un falso delantero. Porque a mí me gusta mucho jugar con el balón. Pero también puedo jugar de delantero, obviamente. A mí me gusta tener contacto con el balón y después entrar al área y rematar. Eso es lo básico en un delantero y yo lo tengo. También me gusta que mis compañeros aprovechen los espacios que yo dejo. Entonces, yo me considero un delantero móvil.

P: ¿Dónde te pones el techo?

R: No me lo pongo.

P: Hay un entrenador que imaginamos que ha sido muy importante para ti. Ese es Álvaro Arbeloa. Ahora que ha llegado a la sub-21, ¿le gustaría mandarle un mensaje?

R: Con el míster (sobre Arbeloa) sobran palabras porque él ya sabe todo lo que le estoy agradecido. Pero si tuviera que mandarle un mensaje es que muchas gracias por haberme abierto los ojos en el mundo del fútbol y por haberme ayudado a madurar como persona.

P: Quería preguntarle por los defensas de La Fábrica. En el primer equipo del Real Madrid faltan defensas. ¿Piensa que hay esa calidad en los defensas de la cantera madridista para dar el salto?

R: Sí. Joan Martínez por ejemplo. Ha tenido la desgracia que le ha pasado este verano. Pero Joan, para la edad que tiene, es un central top. Y va a ser un gran jugador. Ahora suena Fortea. También es muy bueno.